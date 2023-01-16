Компанію Трампа оштрафували за податкове шахрайство — Finance.ua
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Компанію Трампа оштрафували за податкове шахрайство

Енергетика
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Суд Нью-Йорка оштрафував сімейний бізнес колишнього президента США Дональда Трампа, визнавши компанії, що входять до структури Trump Organization винними в ухиленні від сплати податків.
Як повідомляє CNBC, сума штрафу склала 1,6 млн доларів, що є максимальним покаранням за подібний злочин.
Як йдеться в матеріалі, Trump Corporation і Trump Payroll Corp., що входять в структуру Trump Organization, були визнані винними у використанні багаторічної схеми шахрайства та ухилення від сплати податків шляхом фальсифікації ділової документації.
Після судового розгляду вони були засуджені за всіма 17 пунктами, що стало першим випадком, коли компанії визнали винними у злочинах.
«Винесення вироку є нагадуванням корпораціям і керівникам про те, що ви не можете обдурити податкові органи і уникнути покарання за це», — заявив окружний прокурор Манхеттена Елвін Брегг.
Компанія Трампа, якою зараз керують два дорослі сини, Дональд-молодший та Ерік, приховала компенсацію, яку вона виплачувала вищим керівникам у період з 2005 по 2021 рік. Трамп заперечує всі звинувачення.
За матеріалами:
УНІАН
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