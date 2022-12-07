Суд визнав винними в податковому шахрайстві дві компанії експрезидента США Трампа — Finance.ua

Суд визнав винними в податковому шахрайстві дві компанії експрезидента США Трампа Сьогодні 18:30 — Кримінал

Суд визнав винними в податковому шахрайстві дві компанії експрезидента США Трампа

Дві компанії експрезидента США Дональда Трампа, що входять до Trump Organization, визнано винними у створенні шахрайської схеми, яка давала їм змогу уникати податків протягом 13 років.

Це вперше, коли компаніям Трампа, який заявив у листопаді про намір балотуватися на посаду президента США у 2024 році, пред’явлено кримінальні обвинувачення, зазначає агентство Bloomberg.

Присяжні суди в нью-йоркському Мангеттені затвердили обвинувачення щодо всіх 17 пунктів, пред’явлених Trump Corp. та Trump Payroll Corp., зокрема податкового шахрайства, змови та фальсифікації фінансових документів.

Колишній головний фінансовий директор Trump Organization Аллен Вайссельберг у серпні цього року визнав свою провину і дав свідчення проти двох компаній, сподіваючись на м’якіший вирок. Аллен пропрацював на Трампа майже 50 років і, як і раніше, вважається старшим радником Trump Organization.

Самому Трампу та членам його сім’ї обвинувачень не було пред’явлено, хоча ім’я колишнього президента прокурор неодноразово згадував під час судового процесу.

У заключній промові прокурор заявив, що Трамп «абсолютно точно знав про те, що відбувається» і «явно санкціонував податкове шахрайство».

«Усі ці розповіді про те, що Дональд Трамп перебував у блаженному незнанні, просто неправда», — сказав прокурор.

Сам Трамп заявив, що вважає несправедливим переслідувати компанії за дії колишнього CFO, що скомпроментував себе.

Двом компаніям доведеться виплатити штраф у розмірі $1,6 млн, зазначає Bloomberg.

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