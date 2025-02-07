Трамп запроваджує санкції проти Міжнародного кримінального суду: в ЄС відреагували — Finance.ua
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Трамп запроваджує санкції проти Міжнародного кримінального суду: в ЄС відреагували

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Трамп запроваджує санкції проти Міжнародного кримінального суду: в ЄС відреагували
Трамп запроваджує санкції проти Міжнародного кримінального суду: в ЄС відреагували
Президент США Дональд Трамп підписав указ про санкції проти Міжнародного кримінального суду, звинувачуючи його у «неналежних діях» проти Сполучених Штатів, Ізраїлю та інших американських союзників. Європейський Союз висловлює жаль з приводу виконавчого указу США, який запроваджує санкції проти посадовців суду.
Про це речник ЄС із зовнішньополітичних питань Ануар Ель Ануні заявив у коментарі «Бабелю».
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За його словами, указ Адміністрації президента США Дональда Трампа може створити серйозні перешкоди в роботі МКС — це загрожує розслідуванням і судовим процесам, зокрема тим, які стосуються України. А ще може підірвати багаторічні зусилля із забезпечення відповідальності за злочини в усьому світі.
«Цей суд відіграє ключову роль у підтримці міжнародного правосуддя та боротьбі з безкарністю. ЄС підтримує Міжнародний кримінальний суд і принципи, закладені в Римському статуті», — наголосив Ануар Ель Ануні.
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Євросоюз стежитиме за наслідками санкцій і розгляне свої подальші дії.
США наклали санкції на посадовців МКС, які брали участь у розслідуваннях проти американців та ізраїльтян. Трамп розкритикував суд за те, що він видав ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, ексміністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта та кількох лідерів ХАМАС одночасно. А також за те, що «поставив під загрозу» колишніх і чинних американських військових, «піддаючи їх переслідуванням, жорстокому поводженню та можливому арешту». Вашингтон не визнає юрисдикції МКС, тому не зобовʼязаний виконувати його ордери на арешт.
За матеріалами:
theБабель
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