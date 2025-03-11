Трамп оголосив про нові мита для Канади — Finance.ua
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Трамп оголосив про нові мита для Канади

Світ
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Трамп оголосив про нові мита для Канади
Трамп оголосив про нові мита для Канади
Президент США Дональд Трамп оголосив про намір подвоїти мита — до 50% - на імпорт сталі й алюмінію з Канади та пригрозив знищити автомобілебудування в цій сусідній країні — галузь, тісно пов’язану з американським виробництвом і ринком.
Про це Трамп написав у вівторок у своїй мережі Truth Social.
«Оскільки в Онтаріо (Канада) встановили 25% мита на електроенергію, що надходить до Сполучених Штатів, я доручив своєму міністру торгівлі додати додаткові 25% мита (піднявши загалом до 50%) на всю сталь і алюміній, що надходять до США з Канади», — заявив Трамп.
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Він підкреслив, що це розпорядження набуде чинності вже в середу, 12 березня.
Крім того, написав Трамп, Канада має негайно скасувати свої «антиамериканські фермерські мита» від 250% до 390% на різні молочні продукти США. Він також зазначив, що незабаром оголосить про введення надзвичайної ситуації національного масштабу щодо електропостачання, щоби «зменшити цю обурливу загрозу з боку Канади».
Трамп також пригрозив із 2 квітня підвищити мита на автомобілі, які надходять до США, якщо Канада не поступиться. За його словами, це, «по суті, назавжди припинить виробництво автомобілів у Канаді», які, за його словами, легко можна виробити в США.
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Трамп також заявив, що Канада «платить дуже мало за національну безпеку, покладаючись на військовий захист Сполучених Штатів». За його словами, США «субсидують» Канаду на понад $200 мільярдів на рік. Він наголосив, що «так тривати не може».
«Єдине, що має сенс, це те, щоб Канада стала нашим улюбленим п’ятдесят першим штатом. Це призведе до повного зникнення всіх мит і всього іншого», — написав Трамп.
У такому разі, за його словами, зникнуть всі проблеми.
За матеріалами:
Укрінформ
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