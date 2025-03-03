Трамп хоче створити криптовалютий резерв США: монети здорожчали після заяви — Finance.ua
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Трамп хоче створити криптовалютий резерв США: монети здорожчали після заяви

Криптовалюта
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Трамп хоче створити криптовалютий резерв США: монети здорожчали після заяви
Трамп хоче створити криптовалютий резерв США: монети здорожчали після заяви
Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче створити криптовалютний резерв країни, відзначивши п’ять видів валют.
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
«Крипторезерв США підніме цю критично важливу галузь після багатьох років корупційних атак з боку адміністрації Байдена, саме тому мій виконавчий наказ про цифрові активи дав вказівку президентській робочій групі рухатися далі щодо стратегічного крипторезерву», — зазначив Трамп.
У дописі він згадав про валюти XRP, SOL і ADA, а потім додав про BTC і ETH: «І, очевидно, BTC і ETH, як і інші цінні криптовалюти, будуть серцем резерву. Я також люблю Bitcoin та Ethereum».

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Як зазначає Reuters, Bitcoin — найбільша у світі криптовалюта за ринковою вартістю — здорожчала на понад 11% (до 94 164 доларів) після заяви Трампа. Ethereum, друга за величиною криптовалюта, подорожчала приблизно на 13% (до 2516 доларів).
Згідно з даними CoinGecko, за кілька годин після заяви Трампа загальний ринок криптовалюти зріс приблизно на 10%, або більш ніж на 300 мільярдів доларів.
Нагадаємо, Bitcoin зріс після перемоги Трампа на президентських виборах, оскільки він пообіцяв перетворити Сполучені Штати на «криптостолицю планети».
За матеріалами:
hromadske
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