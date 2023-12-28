Toyota встановила рекорд з виробництва авто — Finance.ua

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Toyota встановила рекорд з виробництва авто

Технології&Авто
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Toyota встановила рекорд з виробництва авто
Toyota встановила рекорд з виробництва авто
Японська компанія Toyota Motor заявила про рекордне зростання свого виробництва — із січня по листопад із конвеєрів її заводів зійшло понад 9,23 мільйона автомобілів.
Про це повідомляє Kyodo.
В компанії очікують нарощування виробництва в останньому місяці, грудні, та виходу на рекордні 10 мільйонів одиниць Toyota і Lexus за підсумками року. Попереднього річного максимуму виробництва в 9,05 мільйона одиниць було досягнуто в 2019 році.
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Оптимістичні сподівання автовиробник пояснює високим попитом і пожвавленням упродовж року продажів своїх авто у Північній Америці, Європі та Китаї.
Рекордне значення виробництва компанія зафіксувала й за підсумками одного місяця. У листопаді виробництво авто на всіх заводах Toyota у світі зросло на 11,2% порівняно з роком раніше і вперше досягло позначки 926,6 тисяч автомобілів, що є найбільшим в історії компанії за один місяць.
Автовиробник також повідомив про місячний максимум проданих за один місяць авто — у листопаді глобальні продажі Toyota зросли на 13,6% до понад 905 тисяч авто, що є рекордом місяця.
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При цьому продажі за межами Японії зросли на 11,5% - до більш ніж 765 тисяч одиниць, що також є рекордним показником за один місяць, завдяки популярності гібридних автомобілів на тлі уповільнення попиту на електрокари. Продажі на внутрішньому ринку зросли на понад 27% - до майже 140 тисяч автомобілів.
У листопаді автовиробник продав по всьому світу близько 344 тисяч електрифікованих автомобілів, категорія яких включає гібридні, повністю електричні автомобілі та автомобілі на паливних елементах. Ця цифра на 53,4% більше, ніж роком раніше.
За матеріалами:
Укрінформ
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