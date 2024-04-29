Toyota вперше продала рекордні 10,3 мільйона авто за рік — Finance.ua

Toyota вперше продала рекордні 10,3 мільйона авто за рік 29.04.2024, 00:42 — Фондовий ринок

Toyota вперше продала рекордні 10,3 мільйона авто за рік

Японський автогігант Toyota Motor Corp. вперше продав понад 10 мільйонів автомобілів за 2023 фінансовий рік, що завершився в кінці березня.

Про це повідомляє Kyodo News.

Глобальні продажі Toyota за рік зросли на 7,3% до рекордних 10,31 мільйона одиниць, вперше перевищивши показник 10 мільйонів за один фінансовий рік.

Цьому сприяли її стабільні показники в Північній Америці, Європі та Японії.

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Зазначається, що рекордний показник став результатом збільшення продажів за кордоном на 7% до рекордних 8,78 мільйона одиниць. Також автовиробник нарощував продажі гібридних версій популярних моделей, таких як Corolla та RAV4, у Північній Америці та Європі.

Внутрішні продажі зросли на 8,7% до 1,53 мільйона автомобілів.

Нагадаємо, японський автовиробник Toyota відкликає 280 663 пікапів і позашляховиків у США і випустить оновлення програмного забезпечення, щоб вирішити проблеми, пов’язані з несподіваним рухом авто.

Укрінформ За матеріалами:

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