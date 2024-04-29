Toyota вперше продала рекордні 10,3 мільйона авто за рік — Finance.ua
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Toyota вперше продала рекордні 10,3 мільйона авто за рік

Фондовий ринок
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Toyota вперше продала рекордні 10,3 мільйона авто за рік
Toyota вперше продала рекордні 10,3 мільйона авто за рік
Японський автогігант Toyota Motor Corp. вперше продав понад 10 мільйонів автомобілів за 2023 фінансовий рік, що завершився в кінці березня.
Про це повідомляє Kyodo News.
Глобальні продажі Toyota за рік зросли на 7,3% до рекордних 10,31 мільйона одиниць, вперше перевищивши показник 10 мільйонів за один фінансовий рік.
Цьому сприяли її стабільні показники в Північній Америці, Європі та Японії.
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Зазначається, що рекордний показник став результатом збільшення продажів за кордоном на 7% до рекордних 8,78 мільйона одиниць. Також автовиробник нарощував продажі гібридних версій популярних моделей, таких як Corolla та RAV4, у Північній Америці та Європі.
Внутрішні продажі зросли на 8,7% до 1,53 мільйона автомобілів.
Нагадаємо, японський автовиробник Toyota відкликає 280 663 пікапів і позашляховиків у США і випустить оновлення програмного забезпечення, щоб вирішити проблеми, пов’язані з несподіваним рухом авто.
За матеріалами:
Укрінформ
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