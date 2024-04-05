Toyota не відмовиться від дизельних двигунів у найближчі роки — Finance.ua

Toyota не відмовиться від дизельних двигунів у найближчі роки 05.04.2024, 02:02 — Фондовий ринок

Toyota не піде шляхом Volvo і не відмовиться від дизеля. Керівник відділу продажу та маркетингу Toyota Australia Шон Хенлі розповів в інтерв'ю місцевому виданню Drive, що «дизельні мотори, незважаючи на популярну думку, не застаріли».

«Це, як і раніше, популярний вид палива, особливо для важких вантажівок і великих позашляховиків», — зазначив він.У Toyota вважають, що майбутнє за синтетичним паливом та водневими автомобілями, а електрокари японський автовиробник називає «переоціненими».

Раніше Акіо Тойода підтвердив великий проект зі створення силових установок традиційного типу та заявив, що частка електромобілів у загальному обсязі продажів легковиків ніколи не перевищить 30%, причому такий результат буде межею незалежно від технологічних досягнень.

70% ринку, що залишилися, поділять між собою бензинові та дизельні моделі, гібриди, а також електрокари на паливних елементах.

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