«Укрпошта» випустить дві особливі марки (фото) — Finance.ua

«Укрпошта» випустить дві особливі марки (фото) Сьогодні 19:33 — Фондовий ринок

«Укрпошта» випустить дві особливі марки (фото)

До дня вишиванки Укрпошта анонсує дві нові марки — зі зразками кримськотатарської та харківської вишивки.

Про це пише компанія.

Харківщина представлена фрагментом вишивки жіночої сорочки ХІХ ст. з півнями на рукавах. Новинка підхоплює серію «Українська вишивка — код нації», що розпочалася ще у 2018 р.:

Автономна республіка Крим представлена зразком тамбурної вишивки («к'аснак») жіночої шалі («марама») середини ХІХ ст. Випуск здійснено за підтримки Меджлісу кримськотатарського народу та ГО «Ель Чєбєр».

Тираж кожної марки — 800 000 екземплярів.

Довідка Finance.ua:

У середу, 8 травня, Укрпошта офіційно ввела в обіг поштову марку «русскій воєнний флот — до дна!» Нова марка є третьою в серії поштових марок воєнного часу «русскій воєнний корабль, … !»

Укрпошта спільно з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості 13 квітня випустила марку «Зброя Перемоги. Made in Ukraine», присвячену працівникам оборонно-промислового комплексу України. Також було випущено немарковані художні конверти, картки, презентаційну папку і сувенірну рамку.

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