Toyota відкликає тисячі авто через збій цифрової панелі приладів Сьогодні 07:11 — Технології&Авто

Відкликання стосується, зокрема, Toyota Land Cruiser з великими дисплеями, www.toyotanews.eu

Toyota оголосила про відкликання приблизно 82 000 автомобілів у США через програмний збій, який може призвести до відмови цифрової панелі приладів під час запуску та приховати важливі попередження для водія.

Про які авто йдеться

Проблема стосується окремих автомобілів модельних років 2024 та 2025, оснащених 12,3-дюймовим цифровим щитком приладів.

До переліку потрапили Toyota Land Cruiser, Toyota Mirai , а також преміальні кросовери Lexus GX і Lexus UX.

, а також преміальні кросовери Lexus GX і Lexus UX. При цьому відкликання охоплює не всі версії цих моделей, а лише ті, що мають саме великий 12,3-дюймовий дисплей приладової панелі.

У чому проблема

Згідно з інформацією виробника, через збій програмного забезпечення окремі ділянки екрана можуть залишатися порожніми після запуску автомобіля. У такому разі водій не бачить частину попереджень і індикаторів безпеки, зокрема дані про температуру охолоджувальної рідини двигуна та рівень електричного заряду, що є обов’язковими для відповідності Федеральним стандартам безпеки автотранспортних засобів у США.

У тексті відкликання зазначається, що продовження руху без відображення цих попереджень може затримати реакцію водія та підвищити ризик аварії чи травм. Офіційно про кампанію було оголошено 27 травня, і вона ще раз підкреслює, наскільки критичною для сучасних авто стала надійність програмного забезпечення.

Не перший випадок

Це не перший випадок, коли Toyota стикається з проблемами цифрових дисплеїв. У 2025 році компанія вже відкликала понад 590 000 автомобілів через подібні збої в роботі 12,3-дюймових екранів. Прямий зв’язок між тією кампанією та нинішнім відкликанням виробник не підтверджує, але в обох випадках йдеться про дефекти ПЗ, які заважають відображенню ключової інформації на панелі приладів.

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Що далі

Для усунення нинішньої несправності Toyota планує оновити програмне забезпечення комбінації приладів. Оновлення буде виконано безкоштовно для власників. Компанія має намір розіслати інформаційні листи всім власникам автомобілів, що підпадають під відкликання, до кінця липня 2026 року.

Власники можуть отримати додаткові відомості, звернувшись до служби підтримки клієнтів Toyota, а також перевірити свій автомобіль за VIN-кодом на сторінці відкликань NHTSA та на сайті виробника. На цей момент Toyota повідомляє, що не отримувала жодних звітів про травми, пов’язані з цією проблемою, і наразі компанія не є відповідачем у судових позовах, пов’язаних із даним відкликанням.

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