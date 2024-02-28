Toyota відкликає понад 280 тисяч автомобілів в США — Finance.ua

Toyota відкликає понад 280 тисяч автомобілів в США
Японський автовиробник Toyota відкликає 280 663 пікапів і позашляховиків у США і випустить оновлення програмного забезпечення, щоб вирішити проблеми, пов’язані з несподіваним рухом авто.
Про це повідомляє Reuters.
Toyota попередила власників авто про проблему з безпекою, яка може призвести до того, що їхні автомобілі продовжуватимуть рухатися вперед, навіть коли вони перебувають на нейтральній передачі і гальма не натиснуті.
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За повідомленням Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США, дилери безкоштовно оновлять програмне забезпечення електронного блоку управління трансмісією (ECU) на автомобілях, що потрапили в аварію.
Відкликання стосується автомобілів, виготовлених у період з 2022 по 2024 рік. Це, зокрема, деякі автомобілі Tundra, гібриди Tundra і Lexus LX600, а також позашляховики Sequoia.
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