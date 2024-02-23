У мережі показали абсолютно нову Toyota Camry (Фото) — Finance.ua
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У мережі показали абсолютно нову Toyota Camry (Фото)

Фондовий ринок
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У мережі показали абсолютно нову Toyota Camry (Фото)
У мережі показали абсолютно нову Toyota Camry (Фото)
Нарешті стало відомо, коли у Китаї відбудеться повноцінна прем'єра нової Toyota Camry. Як пише ресурс Autohome, це станеться на початку березня поточного року. Тоді будуть розкриті офіційні роздрібні ціни та з’являться всі подробиці про комплектації.
Швидше за все, Camry трохи подешевшає: у Китаї на замовлення машини трохи дорожче, ніж у роздробі.

Ціна

Що стосується цін на замовлення, то зараз вони варіюються в межах від 24,2 до 29 тис. доларів.
В Піднебесній у нової Camry найрізноманітніша моторна гама. У базі в машини 2,0-літровий атмосферний двигун і варіатор. Версії дорожчі - гібриди з двигунами об'ємом 2,0 і 2,5 л. Причому дволітровий гібрид абсолютна новинка для китайського ринку. Потужність нової силової установки становить 197 кінських сил, а середня витрата пального — 4,2 л/100 км.
Нагадаємо, Toyota Camry є одним із найпопулярніших седанів на ринку нових авто України. На нашому ринку автомобіль доступний як із ДВЗ, так і в гібридному виконанні.
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За матеріалами:
MMR
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