Toyota та NTT інвестують $3,3 млрд в ШІ-дослідження — Finance.ua

Toyota та NTT інвестують $3,3 млрд в ШІ-дослідження Сьогодні 23:43 — Технології&Авто

Автовиробник Toyota Motor та велика телекомунікаційна компанія NTT зі штаб-квартирою в Токіо планують розробити автомобільне програмне забезпечення, яке використовуватиме штучний інтелект для прогнозування аварій та керування транспортним засобом.

Наразі компанії планують підготувати робочу систему до 2028 року та надати її іншим автовиробникам.

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Угода укладена в той час, коли японські автовиробники прагнуть вийти на ринок передових систем автономного водіння, що бурхливо розвивається, на якому в основному домінують Tesla та інші китайські компанії.

Автомобіль Toyota Mirai на паливних елементах з 2021 оснащується функцією водіння без допомоги рук.

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Дві компанії об’єднали зусилля ще у 2017 році з метою розробки технології для автомобілів із підключенням до мереж 5G та об’єднання капіталу в рамках проекту «розумного міста» у 2020 році.

Toyota заявила, що інформація у звіті не є чимось, що вона анонсувала. Вона додала, що продовжить співпрацювати з NTT для створення безпечного та надійного майбутнього мобільності.

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