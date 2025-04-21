Toyota і Suzuki об’єдналися для створення доступного компактного хетчбека — Finance.ua
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Toyota і Suzuki об’єдналися для створення доступного компактного хетчбека

Технології&Авто
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Toyota і Suzuki об’єдналися для створення доступного компактного хетчбека
Toyota і Suzuki об’єдналися для створення доступного компактного хетчбека
У 2023 році Toyota оголосила про припинення виробництва бюджетного компактного хетчбека Passo, який був аналогом Daihatsu Boon. Спочатку модель не отримала прямого наступника, але, як з’ясувалося, це було лише тимчасове явище.
За останніми даними з Японії, Toyota готується випустити нову доступну п’ятидверну модель, яка, ймовірно, отримає добре знайому прихильникам назву Starlet. До розробки цього проекту залучена не лише Toyota, а й компанія Suzuki.
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Раніше в Мережі з’явився перший неофіційний рендер майбутнього хетчбека. Судячи з нього, автомобіль може отримати класичний дизайн, що поєднує елементи моделей Aygo X та Yaris. У модельній лінійці Toyota новинка займе місце нижче Yaris, маючи габаритну довжину 3670 мм і колісну базу 2500 мм.
Заплановано випуск як стандартної, так і спортивної GR-версії. Базовий варіант буде оснащений трициліндровим літровим двигуном, що працює у складі бензино-електричної гібридної системи.
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Спортивна модифікація GR, за очікуваннями, матиме 1,3-літровий трициліндровий турбомотор потужністю 150 к.с., який працюватиме в парі з шестиступінчастою механічною коробкою передач. Оскільки в розробці бере участь Suzuki, аналогічна модель згодом з’явиться і в її асортименті. Ймовірно, вона матиме власний дизайн і буде представлена трохи пізніше.
За матеріалами:
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