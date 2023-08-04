Toyota і Pony. ai планують серійне виробництво роботаксі в Китаї — Finance.ua
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Toyota і Pony. ai планують серійне виробництво роботаксі в Китаї

Технології&Авто
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Toyota і Pony. ai планують серійне виробництво роботаксі в Китаї
Toyota і Pony. ai планують серійне виробництво роботаксі в Китаї
Японський автовиробник Toyota спільно з партнером — Pony. ai — планують серійне виробництво роботаксі в Китаї, створивши в цьому році підприємство, яке вироблятиме авто, що використовують технологію автономного водіння від стартапу.
Про це пише Reuters.
Дві компанії та GAC-Toyota, спільне підприємство японського автовиробника та китайської державної компанії Guangzhou Automobile Group, разом інвестують понад 1 мільярд юанів (140 мільйонів доларів США).
«Це не тільки важливий крок для Toyota у здійсненні „спадкоємності та еволюції в китайському стилі“, але й новий етап у нашій діловій співпраці з Pony. ai», — заявив гендиректор Toyota в Китаї Тацуро Уеда.
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Toyota інвестувала сотні мільйонів доларів у Pony. ai з моменту, коли компанії вперше об'єдналися у 2019 році.
«Китай є лідером у розробці безпілотних автомобілів, і Pony. ai запустив послуги роботаксі в Пекіні, Шанхаї, Шеньчжені та Гуанчжоу. Компанія також має офіси в Сполучених Штатах.
Автовиробники за межами Китаю, однак, відступили від амбітних графіків розгортання, прогнозованих кілька років тому, на тлі регуляторних перешкод.
Минулого місяця Toyota заявила, що планує прискорити місцевий дизайн і розробку «розумних кабін», які відповідають потребам китайського ринку, що є частиною широкого повороту до електромобілів, оскільки вона прагне наздогнати все більш агресивних місцевих конкурентів", — пише агентство.
За матеріалами:
Економічна Правда
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