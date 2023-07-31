Світові продажі Toyota зросли до майже 5 мільйонів автомобілів у першій половині року — Finance.ua

Світові продажі Toyota зросли до майже 5 мільйонів автомобілів у першій половині року 31.07.2023, 01:05 — Технології&Авто

Світові продажі Toyota зросли до майже 5 мільйонів автомобілів у першій половині року, www.reuters.com

Автовиробник Toyota Motor заявив, що продав на 5,1% більше автомобілів у першій половині 2023 року порівняно з аналогічним періодом минулого року, чому сприяло послаблення обмежень на постачання напівпровідників і особливо сильний попит в Японії.

Про це пише Reuters.

За шість місяців компанія продала близько 4,9 мільйона автомобілів у всьому світі, включаючи розкішний бренд Lexus, порівняно з приблизно 4,7 мільйонів автомобілів за аналогічний період 2022 року.

Продажі Toyota в Японії підскочили на 33,2% до 878 215 одиниць за цей період порівняно з попереднім роком, тоді як продажі в США знизилися на 0,7% до трохи більше 1 мільйона автомобілів, а в Азії скоротилися на пів відсотка до близько 1,5 мільйона одиниць.

У червні світові продажі зросли на 10% до 898 947 одиниць завдяки зростаючому попиту, в тому числі на електрифіковані транспортні засоби, такі як гібриди, на таких ключових ринках, як США і Європа.

У червні продажі в Китаї показали перше місячне зниження за останні три місяці, впавши на 12,8% в річному вимірі, до 174 548 автомобілів. За січень-червень продажі в Китаї впали на 2,8%.

Світові продажі гібридних електромобілів зросли на 37,6% в річному вимірі - до 292 131 одиниці, що становить трохи менше третини від загальної кількості автомобілів, проданих у світі минулого місяця.

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