Toshiba стане приватною компанією після успішної пропозиції викупу за $13,5 млрд — Finance.ua

Toshiba стане приватною компанією після успішної пропозиції викупу за $13,5 млрд Сьогодні 00:29 — Фондовий ринок

Toshiba стане приватною компанією після успішної пропозиції викупу за $13,5 млрд

Успішна тендерна пропозиція фонду прямих інвестицій Japan Industrial Partners Inc. для Toshiba Corp. відкриває шлях до викупу компанії за $13,5 млрд, що покладе край 74-річному перебуванню електронної групи на біржі.

Про це пише Bloomberg.

Toshiba, чиє коріння сягає 1875 року, заявила, що консорціум на чолі з JIP тепер володіє 78,65% всіх її акцій. Це відкриває шлях до витіснення решти акціонерів і отримання повного контролю над компанією, що має стати найбільшою угодою в Японії цього року, пише видання.

Делістинг компанії з Токійської фондової біржі завершить неспокійне десятиліття, позначене скандалами, величезними збитками та зіткненнями з акціонерами-активістами, які уповільнили здатність компанії до інновацій.

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Однак проблеми в управлінні можуть зберегтися. Кредитори Toshiba вимагають, щоб звільнений операційний директор Горо Янасе взяв на себе провідну роль в управлінні, додає Bloomberg. Янасе пішов у відставку на початку цього року, взявши на себе відповідальність за неправомірні претензії щодо витрат на розваги. Але він відіграв важливу роль у прокладанні шляху до приватної угоди і має досвід роботи в ядерному енергетичному бізнесі Toshiba, що є ключовим фактором для будь-якого повороту, кажуть співрозмовники.

За даними видання, Sumitomo Mitsui Banking Corp. та інші банки, які фінансують викуп за рахунок кредитів на суму 1,2 трлн єн, також наполягають на призначенні своїх представників на керівні посади. За словами співрозмовників, в компанії існує опозиція щодо повернення Янасе, і призначення може не відбутися.

Керівники та кредитори Toshiba заявили, що приватизація дозволить Toshiba зосередитися на довгостроковій стратегії. Компанія, бізнес якої включає атомні електростанції, силові напівпровідники, акумулятори та жорсткі диски, за кілька років змінила трьох президентів.

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