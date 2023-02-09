Японський гігант техніки Toshiba отримав пропозицію про викуп за $15 млрд — Finance.ua

Японський гігант техніки Toshiba отримав пропозицію про викуп за $15 млрд Сьогодні 21:34 — Фондовий ринок

Японський гігант техніки Toshiba отримав пропозицію про викуп за $15 млрд

Японський виробник промислової й побутової техніки Toshiba отримав пропозицію про викуп на суму $15 млрд від консорціуму, який очолює японська приватна інвестиційна компанія Japan Industrial Partners (JIP). Угода може стати найбільшою в країні.

Про це пише Financial Times.

Викуп ще має бути схвалений радою директорів Toshiba та акціонерами. Підтримка з боку акціонерів матиме вирішальне значення для реалізації пропозиції JIP.

«Зараз не найкращий час для продажу, — сказало джерело. — Проте Toshiba провела аукціон, про який просили акціонери».

У своїй заяві у четвер Toshiba повідомила, що отримала остаточну пропозицію щодо придбання від JIP, яка обʼєдналася з групою фінансових послуг Orix, Chubu Electric, виробником мікросхем Rohm та іншими японськими компаніями.

У компанії заявили, що «оцінять пропозицію і продовжать діяти на користь акціонерів та інших зацікавлених сторін».

Toshiba відмовилася коментувати деталі пропозиції, про яку вперше повідомила газета Nikkei. JIP, Chubu Electric та Rohm відмовилися від коментарів, а Orix заявила, що розглядає можливість інвестування в Toshiba, але додала, що остаточного рішення ще не ухвалено.

Джерела, близькі до угоди, повідомили, що пропозиція JIP оцінюється в 2 трлн єн ($15 млрд) і була представлена після того, як фонд отримав від банків зобовʼязання за кредитами на загальну суму 1,4 трлн єн.

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