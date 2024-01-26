Торік українці здійснили електронні платежі на майже 210 трлн грн: які суми відправляли (інфографіка) — Finance.ua
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Торік українці здійснили електронні платежі на майже 210 трлн грн: які суми відправляли (інфографіка)

Фінтех і Картки
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Торік українці здійснили електронні платежі на майже 210 трлн грн: які суми відправляли (інфографіка)
Торік українці здійснили електронні платежі на майже 210 трлн грн: які суми відправляли (інфографіка)
У 2023 році через систему електронних платежів Національного банку (СЕП) українці здійснили близько 423 млн платежів на суму майже 210 трлн грн. Це більше на 16,5% за кількістю та на 58% за сумою порівняно з 2022 роком, протягом якого було здійснено 363 млн платежів на суму понад 133 трлн грн.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
«У середньому за один день у СЕП упродовж минулого року оброблялося близько 1,24 млн платежів на суму близько 617 млрд грн», — зазначають в НБУ.
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Крім того, з часу запровадження цілодобового режиму роботи системи спостерігалася тенденція зростання попиту клієнтів на використання СЕП у вихідні дні.
«Так, якщо у квітні 2023 року кількість платежів, зокрема в суботу, в середньому становила близько 200 тисяч, то у грудні вона зросла удвічі», — каже регулятор.
Інфографіка: НБУ
Інфографіка: НБУ

Структура платежів

Традиційно переважну більшість платежів торік надіслали до системи банки України та їхні філії - 96% від загальної кількості платежів.
У 2023 році за кількістю найчастіше оброблялися невеликі платежі:
  • до 1 тис. грн — 41%;
  • від 1 тис. грн до 100 тис. грн — 55%;
  • від 100 тис. грн і більше — 4%;
За сумою найбільше платежів припадало на великі платежі:
  • до 1 тис. грн — 0,1%;
  • від 1 тис. грн до 100 тис. грн — 1,3%;
  • від 100 тис. грн і більше — 98,6%.

Подальший розвиток СЕП

Наразі Національний банк працює над подальшим розвитком та упровадженням наступної версії системи СЕП-4.1 — з функціоналом миттєвих платежів, який є логічним продовженням розвитку СЕП.
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Упровадження цього функціоналу планується здійснити до 2025 року.
Крім того, в наступних версіях системи розглядається можливість реалізації, зокрема, мультивалютності, трекінг-сервісу для платежів, сервісу оцінки ризику платіжних операцій тощо.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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