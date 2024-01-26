Торік українці здійснили електронні платежі на майже 210 трлн грн: які суми відправляли (інфографіка) — Finance.ua

Торік українці здійснили електронні платежі на майже 210 трлн грн: які суми відправляли (інфографіка) Сьогодні 19:02 — Фінтех і Картки

Торік українці здійснили електронні платежі на майже 210 трлн грн: які суми відправляли (інфографіка)

У 2023 році через систему електронних платежів Національного банку (СЕП) українці здійснили близько 423 млн платежів на суму майже 210 трлн грн. Це більше на 16,5% за кількістю та на 58% за сумою порівняно з 2022 роком, протягом якого було здійснено 363 млн платежів на суму понад 133 трлн грн.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

«У середньому за один день у СЕП упродовж минулого року оброблялося близько 1,24 млн платежів на суму близько 617 млрд грн», — зазначають в НБУ.

Крім того, з часу запровадження цілодобового режиму роботи системи спостерігалася тенденція зростання попиту клієнтів на використання СЕП у вихідні дні.

«Так, якщо у квітні 2023 року кількість платежів, зокрема в суботу, в середньому становила близько 200 тисяч, то у грудні вона зросла удвічі», — каже регулятор.

Інфографіка: НБУ

Структура платежів

Традиційно переважну більшість платежів торік надіслали до системи банки України та їхні філії - 96% від загальної кількості платежів.

У 2023 році за кількістю найчастіше оброблялися невеликі платежі:

до 1 тис. грн — 41%;

від 1 тис. грн до 100 тис. грн — 55%;

від 100 тис. грн і більше — 4%;

За сумою найбільше платежів припадало на великі платежі:

до 1 тис. грн — 0,1%;

від 1 тис. грн до 100 тис. грн — 1,3%;

від 100 тис. грн і більше — 98,6%.

Подальший розвиток СЕП

Наразі Національний банк працює над подальшим розвитком та упровадженням наступної версії системи СЕП-4.1 — з функціоналом миттєвих платежів, який є логічним продовженням розвитку СЕП.

Упровадження цього функціоналу планується здійснити до 2025 року.

Крім того, в наступних версіях системи розглядається можливість реалізації, зокрема, мультивалютності, трекінг-сервісу для платежів, сервісу оцінки ризику платіжних операцій тощо.

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