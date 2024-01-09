Торік місцеві бюджети отримали на 44 мільярди гривень більше, ніж у 2022 році — Finance.ua
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Торік місцеві бюджети отримали на 44 мільярди гривень більше, ніж у 2022 році

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Торік місцеві бюджети отримали на 44 мільярди гривень більше, ніж у 2022 році
Торік місцеві бюджети отримали на 44 мільярди гривень більше, ніж у 2022 році
Торік до загального фонду місцевих бюджетів надійшло на 43,8 мільярда гривень більше, ніж у 2022 році, — 441,9 мільярда гривень.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Основними доходами місцевих бюджетів у 2023 році були:
  • 289,4 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);
  • 55,8 млрд грн — єдиний податок;
  • 34,5 млрд грн — плата за землю;
  • 22,4 млрд грн — акцизний податок;
  • 14,5 млрд грн — податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки;
  • 9,1 млрд грн — податок на нерухоме майно.
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Приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів до 2022 року зафіксували у Київській (+26%), Черкаській (+20,8%), Закарпатській (+17,5%), Рівненській областях (+16,2%), а також у Києві (+17,6%).
«Збільшення доходів у цих областях пов’язано, зокрема, з тим, що у ці регіони перемістилися здебільшого внутрішньо переміщені особи та бізнес із територій, де ведуться або велися бойові дії, або з територій, які були чи є тимчасово окупованими рф», — пояснили в Мінфіні.
Найменший показник доходів, відповідно, виявили в областях, де проходять активні бойові дії або території яких були чи є тимчасово окупованими рф, зокрема в Донецькій, Запорізькій, Луганській та Херсонській областях.
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У Мінфіні підкреслили, що завдяки швидкій адаптації до воєнного стану підприємств, органів державної влади та місцевого самоврядування вдалося забезпечити збільшення доходів загального фонду місцевих бюджетів на 11% у порівнянні з 2022 роком.
За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість здійснювати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.
За матеріалами:
Finance.ua
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