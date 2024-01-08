Скільки податків вдалося зібрати до бюджету у грудні — Finance.ua

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Скільки податків вдалося зібрати до бюджету у грудні

Казна та Політика
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Скільки податків вдалося зібрати до бюджету у грудні
Скільки податків вдалося зібрати до бюджету у грудні
У 2023 році до загального фонду державного бюджету надійшло 1,66 трлн грн податків, зборів та обов’язкових платежів. З них близько 125 млрд грн — у грудні.
Такі дані навів економіст, ексголова Ради НБУ Богдан Данилишин.
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За підсумками року надходження платежів, справляння яких контролює ДПС, становили 739,1 млрд грн, в тому числі:
  • 214,1 млрд грн — податок на додану вартість (зібрано 346,5 млрд грн, відшкодовано — 132,4 млрд грн);
  • 175,7 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
  • 143,6 млрд грн — податок на прибуток підприємств;
  • 102,8 млрд грн — акцизний податок;
  • 59,8 млрд грн — рентна плата;
  • 35,1 млрд грн — дивіденди та частина чистого прибутку державних підприємств.
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Нагадаємо, українська влада у 2024 році спрямує на оборонну сферу всі податки, які надійдуть у бюджет від населення та підприємців. Очікується, що це буде сума приблизно в 1,5 трлн грн.
В Україні готують перегляд спрощеної системи оподаткування, тобто зокрема і правил для фізосіб-підприємців (ФОПів). Серед іншого, планується перекроїти розподіл ФОПів за групами та запровадити диференційовані податкові ставки для різних видів діяльності.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
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