ТОП travel-пам'яток 2023 року (інфографіка) — Finance.ua

ТОП travel-пам'яток 2023 року (інфографіка) Сьогодні 16:50 — Особисті фінанси

ТОП travel-пам'яток 2023 року (інфографіка)

Головною туристичною локацією 2023-го визнали базиліку Саграда Фамілія в Барселоні. У топі більш ніж половина — визначні пам’ятки з Європи.

Про це повідомили tripadvisor.com

Повний рейтинг включає 25 локацій за посиланням

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, на багатьох підприємствах щороку кадровики стикаються з ситуацією, коли хтось із працівників не був у відпустці або використав лише її частину. Кожен громадянин України, який працює на підприємстві, в установі, організації будь-якої форми власності, виду діяльності та галузевої належності або у фізичної особи, має право на щорічну відпустку.

Законодавством передбачено, що кожного року працівник повинен відпочивати від роботи, тобто, йти у відпустку. Однак на практиці це правило не завжди виконується, в результаті чого в окремих працівників накопичуються відпустки за два, три або більше років. Основною причиною накопичення певної кількості невикористаних відпусток є невиконання графіка відпусток, який щороку складається на підприємстві, в установі та організації.

У частині п’ятій статті 11 Закону № 504 містяться вимоги щодо ненадання працівникам щорічних відпусток. Зокрема, забороняється:

ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд;

ненадання щорічної відпустки протягом робочого року особам до вісімнадцяти років і працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці чи з особливим характером праці.

Державне агентство розвитку туризму перед початком літнього сезону нагадало правила безпеки під час мандрівок країною. Збираючись у мандрівку, варто дізнатися про наявність укриттів по маршруту вашої подорожі. А також впевнитися, що туроператори та екскурсоводи, послугами яких ви користуєтесь сформували свої маршрути з урахуванням розташування бомбосховищ.

В Україні 2023 року родинам з дітьми замість відправлення дітей у табори надаватимуть «живі» гроші. На них батьки зможуть обрати найкращий варіант для своєї дитини.

Верховна Рада пропонує надати відпустку на 60 днів військовослужбовцям при демобілізації. Законопроєкт проголосували у першому читанні.



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