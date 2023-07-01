ТОП travel-пам'яток 2023 року (інфографіка) — Finance.ua
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ТОП travel-пам'яток 2023 року (інфографіка)

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ТОП travel-пам'яток 2023 року (інфографіка)
ТОП travel-пам'яток 2023 року (інфографіка)
Головною туристичною локацією 2023-го визнали базиліку Саграда Фамілія в Барселоні. У топі більш ніж половина — визначні пам’ятки з Європи.
Про це повідомили tripadvisor.com.
Повний рейтинг включає 25 локацій за посиланням.
ТОП travel-пам'яток 2023 року (інфографіка)

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, на багатьох підприємствах щороку кадровики стикаються з ситуацією, коли хтось із працівників не був у відпустці або використав лише її частину. Кожен громадянин України, який працює на підприємстві, в установі, організації будь-якої форми власності, виду діяльності та галузевої належності або у фізичної особи, має право на щорічну відпустку.
Законодавством передбачено, що кожного року працівник повинен відпочивати від роботи, тобто, йти у відпустку. Однак на практиці це правило не завжди виконується, в результаті чого в окремих працівників накопичуються відпустки за два, три або більше років. Основною причиною накопичення певної кількості невикористаних відпусток є невиконання графіка відпусток, який щороку складається на підприємстві, в установі та організації.
У частині п’ятій статті 11 Закону № 504 містяться вимоги щодо ненадання працівникам щорічних відпусток. Зокрема, забороняється:
  • ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд;
  • ненадання щорічної відпустки протягом робочого року особам до вісімнадцяти років і працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці чи з особливим характером праці.
  • Державне агентство розвитку туризму перед початком літнього сезону нагадало правила безпеки під час мандрівок країною. Збираючись у мандрівку, варто дізнатися про наявність укриттів по маршруту вашої подорожі. А також впевнитися, що туроператори та екскурсоводи, послугами яких ви користуєтесь сформували свої маршрути з урахуванням розташування бомбосховищ.
  • В Україні 2023 року родинам з дітьми замість відправлення дітей у табори надаватимуть «живі» гроші. На них батьки зможуть обрати найкращий варіант для своєї дитини.
  • Верховна Рада пропонує надати відпустку на 60 днів військовослужбовцям при демобілізації. Законопроєкт проголосували у першому читанні.
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За матеріалами:
Finance.ua
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