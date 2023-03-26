Топ IT-спеціальностей за відгуками - дані Djinni — Finance.ua

Топ IT-спеціальностей за відгуками - дані Djinni Вчора 14:33 — Особисті фінанси

Топ IT-спеціальностей за відгуками - дані Djinni

Найбільше запитів на контакт від рекрутерів отримують розробники С++. Їх в 2,5 рази більше, ніж самостійних відгуків.

Про це повідомив сервіс з анонімного пошуку роботи Djinni.

Найменше ж запитів на контакт від рекрутерів отримують QA — у 30 разів менше, ніж відгукуються самі.

Топ-5 за кількістю відгуків від рекрутерів виглядає наступним чином:

С++ — у 2,46 рази більше;

Sales — у 1,79 рази більше;

Scala — у 1,49 рази більше;

Lead Generation та Golang — у 1,45 рази більше;

DevOps — у 1,22 рази більше.

Таблиця: Djinni

Також, за даними Djinni, стали більше наймати розробників Java, PHP, iOS i Android, Data Engeneer, Golang, Flutter i Ruby. Найбільше знизились найми в категорії .Net, майже вдвічі, і C++. Salesforce i Security з’явились не так давно.

Із нетехнічних категорій помітно виросли найми маркетологів(+66%) і cейлзів (майже втричі).

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У цілому найми в лютому знаходяться на рівні літа 2022 і на 30% більше січня.

Таблиця: Djinni

По категоріям ситуація має такий вигляд:

Таблиця: Djinni

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