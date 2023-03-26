Топ IT-спеціальностей за відгуками - дані Djinni — Finance.ua
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Топ IT-спеціальностей за відгуками - дані Djinni

Особисті фінанси
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Топ IT-спеціальностей за відгуками - дані Djinni
Топ IT-спеціальностей за відгуками - дані Djinni
Найбільше запитів на контакт від рекрутерів отримують розробники С++. Їх в 2,5 рази більше, ніж самостійних відгуків.
Про це повідомив сервіс з анонімного пошуку роботи Djinni.
Найменше ж запитів на контакт від рекрутерів отримують QA — у 30 разів менше, ніж відгукуються самі.
Топ-5 за кількістю відгуків від рекрутерів виглядає наступним чином:
  • С++ — у 2,46 рази більше;
  • Sales — у 1,79 рази більше;
  • Scala — у 1,49 рази більше;
  • Lead Generation та Golang — у 1,45 рази більше;
  • DevOps — у 1,22 рази більше.
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Топ IT-спеціальностей за відгуками - дані Djinni
Таблиця: Djinni
Таблиця: Djinni
Також, за даними Djinni, стали більше наймати розробників Java, PHP, iOS i Android, Data Engeneer, Golang, Flutter i Ruby. Найбільше знизились найми в категорії .Net, майже вдвічі, і C++. Salesforce i Security з’явились не так давно.
Із нетехнічних категорій помітно виросли найми маркетологів(+66%) і cейлзів (майже втричі).
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У цілому найми в лютому знаходяться на рівні літа 2022 і на 30% більше січня.
Таблиця: Djinni
Таблиця: Djinni
По категоріям ситуація має такий вигляд:
Таблиця: Djinni
Таблиця: Djinni
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За матеріалами:
Finance.ua
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