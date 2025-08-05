ТОП-8 гарячих вакансій у топових українських компаніях (різні регіони) — Finance.ua

ТОП-8 гарячих вакансій у топових українських компаніях (різні регіони) Сьогодні 17:00 — Фондовий ринок

ТОП-8 гарячих вакансій у топових українських компаніях (різні регіони)

У топових українських компаніях (VIP-компанії) зазвичай кращі умови праці й більше піклуються про працівників. Ці роботодавці прагнуть не просто знаходити співробітників, але і підтримувати свій престиж і популярність.

Таку добірку пропонують на work.ua . Гарячі вакансії, де терміново потрібні співробітники, дивіться нижче.

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Дніпро

Vega Telecom — телекомунікаційна компанія групи Vodafone, яка надає інтернет, телефонію, хмарні сервіси та рішення для бізнесу й дому. Наразі тут потрібен спеціаліст із досвідом від 1 року у продажах телеком-послуг і вільною українською мовою.

З обовʼязків зазначено: розвиток відносин із ключовими клієнтами, пошук і залучення нових компаній, повний цикл продажу (від виявлення потреб до укладання договорів), підготовку індивідуальних комерційних пропозицій і звітність у CRM.

м. Дубляни

Зарплата 22 000−26 000 грн

Основні обов’язки майбутнього працівника передбачають перевірку цілісності вантажу, завантаження та вивантаження посилок, сортування відправлень за напрямками, розміщення вантажів відповідно до стандартів компанії й сканування посилок.

На працівника очікують такі умови роботи: позмінний графік, офіційне працевлаштування, оплачувані відпустки й лікарняні, навчання, безкоштовне харчування та проживання, можливість кар’єрного зростання.

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м. Одеса

Зарплата 25 000−40 000 грн

Обов’язковою умовою є наявність власного авто —є компенсація витрат на паливо й амортизацію авто.

На посаді потрібно шукати дилерів у регіоні, вести комерційні переговори, працювати з наявною дилерською базою, робити прорахунки замовлень у спеціалізованій програмі, вести звітність.

м. Одеса

Зарплата 18 500 грн

Обов’язки включають виконання вантажно-розвантажувальних робіт, переміщення товарів у торговий зал і на склад, пакування й видача клієнтам, викладення продукції на вітрини.

Умови роботи: соціальний захист, прозора система оплати праці, можливість кар’єрного зростання, графік роботи 5/2 з плаваючими вихідними та 8-годинним робочим днем.

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м. Київ

Зарплата 38 200 грн

Ідеальний кандидат має досвід від 1 року (бажано інкасація, охорона чи служба в ЗСУ), впевнено володіє ПК і вільною українською мовою. Без судимостей та медичних протипоказань до роботи зі зброєю.

Роботодавець обіцяє офіційне працевлаштування, 24 календарних дні відпустки, медичне страхування, корпоративний мобільний зв’язок, навчання.

м. Київ

Фахівця з досвідом від 1 року у постачанні квітів, знанням англійської мови, впевненим володінням MS Office, відповідального та орієнтованого на результат, шукають у Сільпо.

Основні обов’язки на посаді включають участь у перезапуску категорії та переговорах із постачальниками, контроль виконання замовлень і розподілу продукції по магазинах, моніторинг залишків і доступності товару, аналіз продажів, виїзди на виробничий цех для налаштування процесів відвантаження.

м. Рівне

Зарплата 25 000−35 000 грн

Boltua (автопарк «G CAR») запрошує водіїв для роботи в таксі без початкових внесків та застав. Потрібен кандидат із водійськими правами категорії B, досвідом водіння від 1 року та смартфоном.

Водії працюють на комфортних авто на газу (Hyundai Accent, Škoda Scala, Peugeot 301 2021 року випуску) — автомобіль закріплюється за водієм і зберігається біля місця проживання. Є можливість викупу авто за 1 грн, відсутні застави й депозитів. ТО та ремонт можна провести коштом компанії.

Житомирська область, с. Зарічани

Зарплата 18 000−18 700 грн

Роботодавець піклується про те, щоб працівникам на роботі було добре й гарантує вчасну виплату заробітної плати, 24 дні оплачуваної відпустки та лікарняні, безкоштовне медичне страхування.

Серед умов: позмінний графік, безкоштовне харчування, дружня атмосфера та підтримка колективу, можливості для розвитку.

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