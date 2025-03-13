ТОП-6 найпоширеніших помилок під час онлайн-співбесіди — Finance.ua

ТОП-6 найпоширеніших помилок під час онлайн-співбесіди Сьогодні 08:33 — Особисті фінанси

ТОП-6 найпоширеніших помилок під час онлайн-співбесіди

Сьогодні співбесіди в Zoom, Google Meet, Teams — це не виняток, а стандартний етап найму. Вони дають змогу кандидатам проходити інтерв’ю з будь-якої точки країни чи світу, економлять час і враховують фактор безпеки.

Та попри всю звичність онлайн-формату, рекрутери часто обговорюють типові помилки кандидатів, які псують перше враження. Погане освітлення, нестабільний інтернет, хаотичний фон або навіть нерелевантний одяг — усе це впливає на сприйняття кандидата не менше, ніж його досвід і відповіді.

Work.ua зібрав найпоширеніші помилки , яких варто уникати, та склав зручний чекліст для підготовки.

Вимкнута камера або погане освітлення

Здається, дуже банально згадувати про таку помилку, як вимкнута камера, але досі багато кандидатів не надають цьому значення. Ви можете не хотіти ввімкнути камеру з багатьох причин: невідповідні умови, поганий фон, не встигли зайти в приміщення і співбесіда почалася на вулиці, або просто не маєте бажання показувати своє обличчя рекрутеру.

Але коли камера вимкнена, рекрутер отримує перші дзвіночки, що кандидат:

не дуже зацікавлений у спілкуванні та взаємодії;

не підготувався або має що приховувати (наприклад, невідповідний зовнішній вигляд чи неформальне середовище);

недбало ставиться до деталей або має низьку цифрову компетентність.

Водночас увімкнена камера дозволяє рекрутеру встановити живий контакт з кандидатом, оцінити його впевненість, відкритість, професійність і рівень зацікавленості по міміці, жестикуляції.

Також важливо подбати про правильне освітлення — якщо обличчя затемнене або засвічене, рекрутер не зможе чітко бачити вашу міміку, що ускладнить комунікацію.

Але хороша новина — налаштувати хороше освітлення можна і без професійних ламп, а за допомогою природного світла з вікна (ви маєте сидіти обличчям до вікна, щоб світло падало на вас). Якщо природнього світла недостатньо, спробуйте поставити звичайну лампу прямо за камерою.

Відволікаюче тло позаду

Задній фон на онлайн-співбесіді так само важливий, як і ваш зовнішній вигляд. Він створює враження про вашу організованість, професійність і увагу до деталей. Охайний, нейтральний фон допомагає рекрутеру зосередитися на вас, а не на хаосі позаду.

Натомість розкиданий одяг, невпорядковані речі чи випадкові люди у кадрі можуть відволікати, створювати враження несерйозності.

Тож перед співбесідою варто подбати про простий, охайний задній фон, який не відвертатиме увагу рекрутера від вас. Якщо такої можливості немає — скористайтеся функцією розмиття віртуального фону.

Технічні проблеми

Здається, всі вже знайомі з Zoom, Google Meet, Teams, але одна з найпоширеніших помилок — відсутність попереднього тестування платформи. Уявіть: за хвилину до співбесіди Zoom раптово вирішує оновитися, і ви запізнюєтеся або ж починаєте налаштовувати розмитий фон прямо на початку розмови.

Щоб уникнути подібних ситуацій, заздалегідь узгодьте з рекрутером платформу для зустрічі, завантажте її, якщо потрібно, і протестуйте всі функції, домовившись про пробний дзвінок із другом чи подругою.

За 30 хвилин до співбесіди перевірте мікрофон, навушники, рівень заряду пристроїв і покладіть зарядку десь поруч на випадок непередбачених ситуацій. Також вимкніть звук на телефоні та сповіщення на комп’ютері, щоб дзвінок або дзижчання з вашого телефону не зіпсували співбесіду.

Сторонні звуки

Сторонні звуки під час онлайн-співбесіди можуть заважати не лише вам, а й рекрутеру, відволікаючи від змісту розмови. Гучні голоси, шум транспорту, гавкіт собаки чи телевізор на фоні створюють враження неорганізованості. Ба більше, якщо рекрутер погано чутиме ваші відповіді, це може вплинути на сприйняття вас як кандидата.

Тому перед співбесідою варто знайти тихе місце, закрити вікна, попередити рідних про важливу зустріч і перевірити мікрофон, щоб нічого не завадило продуктивному діалогу.

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«Група підтримки» за кадром

Наявність батьків, друзів за кадром, які підказують кандидату відповіді, може справити на рекрутера вкрай негативне враження.

По-перше, це виглядає нечесно — якщо кандидат не може самостійно відповідати на запитання, виникають сумніви щодо його компетентності та впевненості. По-друге, підказки або відповіді з боку можуть бути помітні через паузи або відведений убік погляд.

І нарешті роботодавці шукають людину, яка зможе ефективно працювати самостійно, а не за підтримки інших. Тому краще підготуватися заздалегідь і покладатися лише на власні знання та досвід.

Неправильне положення камери

Камера, спрямована знизу вгору, формує невигідний ракурс, через який обличчя може виглядати непропорційно. Якщо ж камера розташована надто високо, складається враження, ніби ви дивитеся вниз на співрозмовника, що може сприйматися як відстороненість чи невпевненість.

Чекліст підготовки до онлайн-співбесіди

Перевірити платформу для відеозв’язку

Узгодити з рекрутером, яка платформа буде використовуватися для онлайн-зустрічі (Zoom, Google Meet, Teams тощо).

Завантажити та оновіть програму заздалегідь.

Провести тестовий дзвінок із другом, щоб перевірити всі функції.

Налаштувати камеру

Розташувати камеру на рівні очей для природного спілкування.

Переконатися, що зображення чітке, а фон не відволікає.

Використовувати нейтральне або розмите тло, якщо потрібно.

Переконатися, що зі звуком усе добре

Підготувати навушники з мікрофоном для кращої якості звуку.

Вимкнути зайві шумові джерела (телевізор, телефонні сповіщення, голосні розмови).

Перевірити, чи мікрофон справний і не створює фонового шуму.

Подбати про стабільний інтернет

Закрити всі зайві програми та вкладки, які можуть сповільнювати з’єднання.

Перевірити, чи не заплановані вимкнення світла на час, коли запланована співбесіда. Якщо є така імовірність, що світло вимкнуть, варто заздалегідь подбати про альтернативні джерела живлення або переміститися на іншу локацію, де є інтернет.

Підготувати пристрої

Зарядити ноутбук/телефон або підʼєднати до живлення.

Тримати зарядку поруч на випадок непередбачених ситуацій.

Вимкнути автоматичні оновлення, щоб уникнути раптового перезавантаження.

Продумати резервний план

Підготувати альтернативний пристрій (телефон чи планшет) на випадок технічних проблем.

Заздалегідь попросити рекрутера контактний номер або месенджер для екстреного зв’язку.

Якісна підготовка до онлайн-співбесіди — це ваша можливість справити хороше перше враження. Тож подбайте про всі технічні деталі заздалегідь і дозвольте рекрутеру оцінювати ваші навички не відволікаючись. Тим паче ваша попередня підготовка додасть і вам впевненості, що все йде за планом.

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