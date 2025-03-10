Що таке карʼєрна криза, та кому вона загрожує — Finance.ua

Що таке карʼєрна криза, та кому вона загрожує Сьогодні 07:14 — Особисті фінанси

Що таке карʼєрна криза, та кому вона загрожує

Якщо раніше ви отримували задоволення від того, що робите, але з часом це все стало монотонністю.

Карʼєрна криза наступає, коли ви перестаєте отримувати професійне задоволення, не маєте розвитку та нових цікавих задач.

Про те, як побороти кар"єрну кризу, пишуть експерти budni.robota.ua

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Така здебільшого приходить у віці 38−42 років. Працівники, зазвичай, мають вищу освіту (або кілька) та успішно працюють в межах однієї компанії на одній посаді протягом багатьох років.

Рутинна робота часто супроводжується пошуком сенсу життя, вигоранням, демотивацією та роздратуванням щодо досягнень інших.

Як вийти з карʼєрної кризи

Наслідки кризи у карʼєрі можуть проявлятися у вигляді побутового роздратування або навіть депресії. Тому якщо ви помітили у себе її ознаки, потрібно швидко вжити заходів, щоб здолати карʼєрну кризу.

Діліться своїми переживаннями та спілкуйтеся

Негативні думки та переживання не потрібно тримати у собі, це лише шкодить вашому внутрішньому стану. Поділіться зі своїми близькими тим, що вас тривожить в карʼєрі, чому ви не бачите для себе перспектив і що відчуваєте. Під час цього спілкування ви можете почути цікаві думки та альтернативні рішення, які зможуть наштовхнути на кроки до змін.

Просіть зворотний звʼязок

Ви звикли до зворотного звʼязку на початку свого карʼєрного шляху, але коли вже впевнено стоїте на професійних ногах, цього фідбеку стає все менше, але ви так само його потребуєте. Колеги, друзі, випадкові знайомі у професійних колах можуть стати джерелом необхідної інформації.

У той час, коли ви можете не помічати своїх досягнень і думати, що стоїте на місці, люди з кола професійного спілкування допоможуть знайти втрачений сенс у роботі.

Навчайтеся безупинно

Навчання дасть доступ до нових знань, навичок, ідей та спілкування в колі спеціалістів вашої сфери. Ви зможете освоїти нову професію чи напрям, підвищити свою кваліфікацію, а це — шанс розвивати карʼєру і вийти з кризи.

Мрійте

Не забороняйте собі мріяти. Думки «це не реально досягнути» або «у цю компанію мене точно не візьмуть» вас зупиняють. Не обмежуйте себе лише бажаннями щодо роботи, мрійте про подорожі, покупки техніки, майна чи авто, мрійте про що завгодно.

Нагадаємо, на думку пошукачів, у найближчі 2−3 роки затребуваними навичками будуть:

аналітичне мислення та інноваційність (41%),

витривалість, стресостійкість і гнучкість (37%),

створення технологій та програмування (32%),

лідерство і соціальний вплив (36%),

розв’язання складних проблем (37%),

креативність та оригінальність (27%).

Що хочуть роботодавці

Навички, які будуть найбільш затребувані роботодавцями у найближчі 2−3 роки:

витривалість, стресостійкість та гнучкість,

критичне та аналітичне мислення,

інноваційність співробітників.

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