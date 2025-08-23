ТОП-5 університетів, які обирають магістри у 2025 році — Finance.ua

ТОП-5 університетів, які обирають магістри у 2025 році
Хоча вступна кампанія в Україні триває до 25 серпня, уже відомо, до яких університетів майбутні магістри подають найбільше заяв на вступ.
Про найпопулярніші ЗВО серед магістрів у 2025 році розповів ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров.
ТОП-5 вишів за кількістю заяв від магістрів:
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка — 5 682 заяви;
- Національний університет «Львівська політехніка» — 4 423 заявки;
- Львівський національний університет імені Івана Франка — 3 055 заявок;
- Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» — 3 619 заявок;
- Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого — 3 333 заяви.
Однак ректор КНУ Шевченка зауважує, хоча університет утримує першість за заявками, з початком повномасштабного вторгнення абітурієнтів в Україні стало менше.
Ймовірно, як зазначив Бугров, це повʼязано з тим, що студенти не встигали підготуватися до деяких вступних іспитів.
«Програми ЄФВВ з „Мовознавства“ та „Історії мистецтв“ зʼявились лише у травні, що призвело до зменшення кількості вступників на магістратуру за гуманітарними спеціальностями» , — переконаний ректор.
Довідка Finance.ua:
- Володимир Зеленський доручив спростити умови вступу до вищих навчальних закладів, і наразі розглядається можливість запровадити зимову вступну кампанію. Також президент анонсував збільшення стипендій для студентів з наступного року;
- за даними ЄДЕБО, популярність спеціальностей, пов’язаних з ІТ, продовжує знижуватися. У 2025 році трійка найпопулярніших серед абітурієнтів спеціальностей з найбільшою кількістю заяв така: «Менеджмент» (68 274 заяви), «Філологія» (55 786 заяв), «Психологія» (54 451 заява).
