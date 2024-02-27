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ТОП-5 регіонів з будівництва житла — Держстат

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ТОП-5 регіонів з будівництва житла — Держстат
ТОП-5 регіонів з будівництва житла — Держстат
В Україні за рік збудовано 7,38 млн квадратних метрів житла. Найбільше — двокімнатних квартир чи будівель із більшою кількістю кімнат.
Статистичні спостереження Держстат опублікував за 2023 рік.

Скільки житлової площі збудовано у 2023

За даними Держстату введено в експлуатацію однокімнатного житла — загальна площа їх склала 3,48 млн кв. м. Будинків з двома та більше квартирами — 3,88 млн кв. м.
Набагато менше збудовано в цілому житла, яке є гуртожитком — тільки 12,05 тис. кв м.

Регіони-лідери житлової забудови

За загальною площею житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, у 2023 році є п’ятірка лідерів:
  • Київська область — 1,387 млн кв. м;
  • місто Київ — 1,013 млн кв. м;
  • Львівська область — 769,4 тис. кв. м;
  • Вінницька область — 658,5 тис. кв. м;
  • Івано-Франківська область — 526 тис. кв. м.
В інших регіонах України загальна кількість зданого житла менш як 500 тис. кв метрів. Середній показник складає приблизно 150−200 тис. кв. метрів.
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Що ближче до лінії фронту, тим менше нового житла будується. Навіть у регіонах, які не зазнали прямих бойових дій, темпи будівництва значно нижчі, ніж в середньому по всій Україні. Мінімальний обсяг будівельних робіт починається з 50 тис. квадратних метрів на рік. Серед таких регіонів можна відзначити:
  • Сумська область — 52,3 тис. кв. м;
  • Миколаївська — 33, 5 тис. кв. м;
  • Кіровоградська — 32,42 тис. кв. м;
  • Запорізька — 21,5 тис. кв. м;
  • Донецька — 5., 59 тис. кв. м;
  • Херсонська — 2,2 тис. кв. м.
Традиційними лідерами з будівництва стали Одеська та Дніпропетровська: у них середній показник складає 294,5 тис. кв. м та 235,1 тис. кв. м відповідно.
Загалом же, за даними Держстату, в Україні збудували 89, 25 тис. житлових будинків.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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