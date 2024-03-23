ТОП-5 потужних смартфонів, якими можна керувати однією рукою (фото) — Finance.ua

ТОП-5 потужних смартфонів, якими можна керувати однією рукою (фото) 23.03.2024, 00:02 — Технології&Авто

ТОП-5 потужних смартфонів, якими можна керувати однією рукою (фото), Фото: zdnet.com

Нині все більше виробників смартфонів націлюються на виробництво телефонів з великими екранами. Однак на ринку ще існують гаджети, якими можна користуватися лише однією рукою та вмістити у кишеню, при цьому пропонуючи оптимальну продуктивність.

Портал Tom’s Guide зібрав п’ять найкращих компактних смартфонів, на які варто звернути увагу в 2024 році. Серед них є як Android-гаджети, так і iPhone.

ТОП-5 найкращих невеликих смартфонів

Перше місце — iPhone 13 mini. На думку експертів, цей пристрій є найкращим компактним смартфоном. Телефон оснащений потужним процесор, який ще не скоро застаріє, і топова камера з нічним режимом і Cinematic Mode.

Компанія Apple більше не випускає цю, проте її досить легко знайти у сторонніх продавців.

На другому місці - ASUS Zenfone 10. Один з небагатьох компактних Android-флагманів, у якого при цьому практично немає слабких сторін. Екран — 5,92 дюймів, AMOLED, 144 Гц.

Усередині стоїть флагманський процесор Snapdragon 8 Gen 2, а за фото і відео відповідає подвійна камера з основним сенсором 50 Мп.

Samsung Galaxy Z Flip5 посідає третю сходинку. Оскільки компактних флагманів зараз майже не випускають, їхньою альтернативою стали розкладачки.

Цим смартфоном можна комфортно керувати однією рукою: діагональ зовнішнього дисплея становить усього 3,4 дюйма. Модель також захищена від потрапляння води та вологи.

Наступний у рейтингу — iPhone 15 Pro. Як не дивно, флагманська серія Apple має досить зручні габарити. 6,1-дюймовий OLED-дисплей - один із найякісніших на ринку, а процесора Apple A17 спокійно вистачить навіть для ААА-тайтлів.

iPhone SE (2022). Найменший і водночас найдоступніший смартфон у списку. 4,7-дюймовий дисплей, який хоч і отримав IPS-матрицю, дуже хороший і вільно вміщається в одній руці.

Цей «малюк» працює швидко, має батарейку на цілий день роботи та тривалу підтримку оновленнями iOS, а коштує дешевше $400.

УНІАН За матеріалами:

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