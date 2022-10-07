ТОП-5 очікувань бізнесу від нового голови Нацбанку — Finance.ua

ТОП-5 очікувань бізнесу від нового голови Нацбанку Вчора 17:01

7 жовтня Верховна Рада України проголосувала за призначення Андрія Пишного Головою Національного банку України. Український бізнес відреагував на цю подію.

«Це дійсно дуже відповідальна задача і великий виклик, очолювати таку структуру — особливо в такий непростий для країни час. Сподіваємось, що макроекономічна та фінансова ситуація збережуться стабільними в країні, інфляція буде керованою, а курсова політика — прогнозованою. Водночас, зі свого боку, спільнота розраховує на регулярний діалог з новим очільником НБУ», — наголосила виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації, Анна Дерев’янко.

5 першочергових кроків, яких очікує бізнес від нового Голови НБУ. Так, Європейська Бізнес Асоціація оприлюднила

По-перше , збереження інституційної незалежності НБУ, без втручань у політику регулятора та без відкату назад розпочатих у фінансовому секторі реформ.

, збереження інституційної незалежності НБУ, без втручань у політику регулятора та без відкату назад розпочатих у фінансовому секторі реформ. По-друге , задля забезпечення відновлення та розвитку української економіки — збереження макроекономічної стабільності, продовження послідовної монетарної політики. Так, ситуація, з військовою агресією рф та коронавірусом продемонструвала, що фінансова і банківська система, зокрема, є добре підготовленими. А прозорий, стабільний та конкурентний фінансовий сектор — важлива складова економічного зростання країни.



, задля забезпечення відновлення та розвитку української економіки — збереження макроекономічної стабільності, продовження послідовної монетарної політики. Так, ситуація, з військовою агресією рф та коронавірусом продемонструвала, що фінансова і банківська система, зокрема, є добре підготовленими. А прозорий, стабільний та конкурентний фінансовий сектор — важлива складова економічного зростання країни. По-третє , поступова збалансована валютна лібералізація, збереження стійкої позиції у спільноті європейських центробанків, досягнутих попередньою командою.



, поступова збалансована валютна лібералізація, збереження стійкої позиції у спільноті європейських центробанків, досягнутих попередньою командою. По-четверте , продовження європейської інтеграції, зокрема гармонізація з європейською фінансовою банківською системою.



, продовження європейської інтеграції, зокрема гармонізація з європейською фінансовою банківською системою. По-п’яте, продовження відкритого діалогу та врахування потреб бізнесу під час оновлення регуляторних та законодавчих норм.



«Водночас, бізнес-спільнота дякує Кирилові Шевченку за послідовну та передбачувану монетарну політику, відкритий діалог з бізнесом, надто у важкий воєнний час. Завдяки виваженій та далекоглядній робочій стратегії НБУ вдалося забезпечити умови для втримання макроекономічної стабільності», — йдеться у повідомленні ЄБА.

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Там зазначають, що з самого початку повномасштабної війни, попри тяжкі виклики, пов’язані з втратою територій та ВВП, міграційною та трудовою кризами, логістичними проблемами тощо, українська банківська система стабільно працює, рівень міжнародних резервів України дає можливість підтримувати економіку, а рівень інфляції не катастрофічний навіть після семи місяців воєнного стану на всій території України. Разом з цим, під головуванням Кирила Шевченка НБУ своєчасно виконував умови МВФ.

Окремо відзначають той факт, що попри надзвичайні обставини, Нацбанк не уповільнив роботу за ключовими напрямками реформ. Так, оновлено та впорядковано законодавство, що регулює діяльність небанківських фінансових установ, стандарти роботи платіжного ринку невпинно наближаються до загальноєвропейських, завдяки імплементації норм та директив ЄС, а банківська система працює прозоро і ефективно.

Довідка Finance.ua:

Верховна Рада 7 жовтня призначила колишнього очільника «Ощадбанку» Андрія Пишного новим головою Національного банку;

нагадаємо, Кирило Шевченко 4 жовтня оголосив, що йде з посади. Таке рішення він ухвалив «через причини, пов’язані зі здоров’ям, які не може далі ігнорувати»;



Верховна Рада 6 жовтня підтримала звільнення Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України;



тоді ж Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про призначення Андрія Пишного на посаду голови Національного банку України.



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