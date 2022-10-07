Головою НБУ призначено Андрія Пишного — Finance.ua

Головою НБУ призначено Андрія Пишного
Ексочільник Ощадбанку Андрій Пишний став новим головою Національного банку — його призначення підтримали у залі Верховної Ради.
Про це повідомила народна депутатка з фракції «Слуга Народу» Ольга Василевська-Смаглюк.
Кнопку «За» натиснули 290 депутатів, ніхто не виступив проти, 12 — утрималися.
Як зазначає нардеп Ярослав Железняк, Андрій Пишний був присутній на засіданні.
Ось головні тези з його виступу і відповідей:
- Україні потрібні гроші на покриття дефіциту (більше 30 млрд $), їх готові надати міжнародні партнери. Але для цього потрібен МВФ;
- Пишний вважає «цілком адекватними» ухвалені рішення щодо обмежень під час війни;
- дизайн внутрішньої боргової політики має бути погоджений з міжнародними партнерами;
- НБУ бачить недостатню дієвість монетарної трансмісії;
- прогнозувати курс новий голов НБУ відмовився, при цьому назвав облікову ставку 25% «адекватною»;
- курс, який визначений НБУ, «цілком адекватний» і відповідає поточним економічним реаліям. Курс на ринку — це коливання в основному через психологічний елемент.
Пишний має 16 років стажу в банківській системі, значну частину якого присвятив Ощадбанку. З 2003 до 2007 року він був першим заступник голови правління Ощаду, а у 2014 році повернувся в Ощадбанк як голова правління до 2020 року. Після нього Ощадбанк очолив Сергій Наумов, радником якого Пишний став два роки потому — у травні 2022 року.
Раніше Податковий комітет Верховної Ради рекомендував парламенту підтримати призначення ексочільника Ощадбанку Андрія Пишного на посаду голови Національного банку.
Довідка Finance.ua:
- Верховна Рада 6 жовтня підтримала звільнення Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України;
- тоді ж Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про призначення Андрія Пишного на посаду голови Національного банку України;
- нагадаємо, Кирило Шевченко 4 жовтня оголосив, що йде з посади. Таке рішення він ухвалив «через причини, пов’язані зі здоров’ям, які не може далі ігнорувати»
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