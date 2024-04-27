Конкурент Volkswagen Tiguan: презентовано новий Opel Grandland 2025 (фото) — Finance.ua

Конкурент Volkswagen Tiguan: презентовано новий Opel Grandland 2025 (фото) 27.04.2024, 01:02 — Технології&Авто

Конкурент Volkswagen Tiguan: презентовано новий Opel Grandland 2025 (фото), Фото: Stellantis

Opel представив нове покоління кросовера Grandland. Модель планує конкурувати із Volkswagen Tiguan.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Автомобіль побудований на архітектурі STLA Medium концерну Stellantis, яку Grandland ділить із Peugeot 3008.

Фото: Stellantis

Передня частина виконана у фірмовій стилістиці 3D Vizor. Кожна матрична фара складається з 25,6 тисяч елементів.

У салоні Grandland з’явився 16-дюймовий дисплей медіакомплексу, цифрова панель приладів, проекційний екран, бездротовий зарядний пристрій для гаджетів.

Фото: Stellantis

Автомобіль отримав 1,2-літровий трициліндровий двигун і 48-вольтовий стартер-генератор.

Крім того, пропонуватиметься гібрид, який проїжджає на електротязі до 85 кілометрів, але він надійде у продаж пізніше. Найдорожчим буде повністю електричний Grandland.

Фото: Stellantis

Усі технічні характеристики нового Opel Grandland будуть оголошені найближчими місяцями. Продажі в Європі розпочнуться восени 2024 року.

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