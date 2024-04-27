Конкурент Volkswagen Tiguan: презентовано новий Opel Grandland 2025 (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Конкурент Volkswagen Tiguan: презентовано новий Opel Grandland 2025 (фото)

Технології&Авто
42
Конкурент Volkswagen Tiguan: презентовано новий Opel Grandland 2025 (фото)
Конкурент Volkswagen Tiguan: презентовано новий Opel Grandland 2025 (фото), Фото: Stellantis
Opel представив нове покоління кросовера Grandland. Модель планує конкурувати із Volkswagen Tiguan.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Автомобіль побудований на архітектурі STLA Medium концерну Stellantis, яку Grandland ділить із Peugeot 3008.
Фото: Stellantis
Фото: Stellantis
Передня частина виконана у фірмовій стилістиці 3D Vizor. Кожна матрична фара складається з 25,6 тисяч елементів.
У салоні Grandland з’явився 16-дюймовий дисплей медіакомплексу, цифрова панель приладів, проекційний екран, бездротовий зарядний пристрій для гаджетів.
Фото: Stellantis
Фото: Stellantis
Автомобіль отримав 1,2-літровий трициліндровий двигун і 48-вольтовий стартер-генератор.
Крім того, пропонуватиметься гібрид, який проїжджає на електротязі до 85 кілометрів, але він надійде у продаж пізніше. Найдорожчим буде повністю електричний Grandland.
Фото: Stellantis
Фото: Stellantis
Усі технічні характеристики нового Opel Grandland будуть оголошені найближчими місяцями. Продажі в Європі розпочнуться восени 2024 року.
До речі, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ (автоцивілку) за 15 хвилин на нашому порталі:

Автоцивілка онлайн на Finance.ua🚙

За матеріалами:
uamotors
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.