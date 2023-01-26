ТОП-5 найдорожчих об'єктів, приватизованих у 2022 році — Finance.ua
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ТОП-5 найдорожчих об'єктів, приватизованих у 2022 році

Казна та Політика
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До повномасштабної війни держава розраховувала у 2022 році отримати 8 млрд гривень від приватизації майна. Бойові дії дозволили розпочати продаж об’єктів лише в середині року, і в результаті до бюджету надійшло трохи більше п’ятої частини запланованого доходу — 1,7 млрд. Але насправді до такої ситуації не звикати: приватизація держмайна ще жодного разу не приносила прогнозованих надходжень.

Очікування та реальність від приватизацій

У 2014 та 2015 роках уряд закладав до держбюджету 17 млрд гривень доходу від продажу державного майна. У 2014-му вдалося отримати лише 2,7% цієї суми (0,5 млрд), у 2015-му ще менше — 0,9% (0,2 млрд).
У наступні два роки очікуваний дохід від приватизації було підвищено до 17,1 млрд гривень. В 2016-му надійшов 1,1% від цієї суми (0,2 млрд), а в 2017-му аж 19,8% (3,4 млрд).
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На 2018 рік планку було підвищено до 18,8 млрд гривень. У результаті до бюджету від продажу держмайна надійшло 1,3% від закладеного доходу — 0,3 млрд.
У 2019 році план надходжень від приватизації був виконаний на 3,2% — держава отримала 0,5 млрд з 17,1 млрд очікуваних.
У держбюджет-2020 закладали 12 млрд гривень надходжень від приватизації, але після початку пандемії коронавірусу показник переглянули у бік зменшення — 0,5 млрд. Реально від продажу майна вдалося отримати 2,2 млрд гривень.
2021 рік поки що є найуспішнішим з точки зору отримання доходу від приватизації — було отримано 42,5% від запланованої у бюджеті суми або 5,1 млрд гривень.
Минулого, 2022 року від продажу держмайна розраховували отримати 8 млрд гривень, отримали — 1,7 млрд (21,3%).

Якими були найдорожчі приватизовані об’єкти у 2022

  • Найдорожчим проданим об’єктом є Одеський завод шампанських вин — його купили за 195 млн гривень при стартовій ціні в 87,4 млн.
  • Львівський ювелірний завод продали за 185,4 млн гривень при стартовій ціні в 144,3 млн грн.
  • Також до п’ятірки найдорожчих проданих об’єктів увійшли три спиртзаводи: Марилівський (продали за 150 млн гривень), Вузлівський (130,4 млн), Залозецький (120 млн).
За матеріалами:
Слово і Діло
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