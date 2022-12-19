Новий рекорд на приватизаційних аукціонах. За що зросли ставки в 11 разів — Finance.ua
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Новий рекорд на приватизаційних аукціонах. За що зросли ставки в 11 разів

Казна та Політика
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Протягом 12−16 грудня Фонд держмайна провів 19 приватизаційних аукціонів. Загалом переможці торгів запропонували за державні активи 100 млн грн. Це в 11 разів більше за загальну суму стартових цін.
Про це йдеться у повідомленні Фонду.
Найбільш запеклі змагання відбулись за багатоповерхівку, яка належить державному підприємству «Дніпропетровськавтотранссервіс» у Дніпрі. За неї змагалися 9 учасників. Переможець зголосився заплатити 91 млн. Це в 17 раз більше за стартову ціну.
По семеро учасників змагалися за адмінбудинок з прибудовами на Івано-Франківщині та складські приміщення у Дрогобичі на Львівщині. Переможці запропонували 4 млн грн та 1,6 млн грн відповідно.

Що продаватимуть цього тижня

Цього тижня Фонд держмайна планує 28 аукціонів малої приватизації. Серед виставлених лотів — 50% державного пакету акцій ПАТ «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» в Одесі. Стартова ціна — 6,85 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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