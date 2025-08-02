ТОП-5 міст світу, які краще ніколи не відвідувати — думка експерта (фото) Сьогодні 21:02 — Світ

Карлос Лавілла, експерт із подорожей, який мандрує світом понад 30 років, назвав ТОП-5 міст, у які він ніколи не повернеться.

Про це пише Daily Express

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Карлос Лавілла, професійний турагент, мандрує світом уже три десятиліття, відвідуючи по дорозі неймовірні місця. Однак є п’ять міст, які не виправдали очікувань, і експерт заприсягся ніколи більше їх не відвідувати.

«Це п’ять міст, де я, як професійний турагент, почувався найбільш некомфортно через їхню низьку або зовсім відсутню туристичну привабливість», — сказав він у відео на TikTok.

Рейк’явік

Рейк’явік — столиця та найбільше місто Ісландії, де знаходяться Блакитна лагуна та неймовірне північне сяйво. Однак, незважаючи на те, що місто може похвалитися неземними природними пам’ятками, Карлос сказав: «Там навряд чи знайдеться озеро, та дві качки працюють неповний робочий день, а все інше в місті можна взяти, загорнути в подарунковий папір, прикріпити бантик і подарувати першому зустрічному».

Мале

Четвертим у чорному списку експерта йде Мале, столиця Мальдів. Місто рясніє висотками і вузькими вуличками. Карлос назвав його «вкрай потворним».

«Неможливо відірвати погляд від нього і подумати, що якби міг, то негайно прибрав би його своїми руками. На щастя, це настільки потворне місто, що воно лише підкреслює красу іншої частини країни», — додав він.

Лас-Вегас

Зазначається, що понад 40 мільйонів туристів щороку відвідують Лас-Вегас, щоб спробувати свої сили в одних із найкращих казино світу. Карлоса не переконала ця туристична пам’ятка:

«Хоча його часто називають Містом Гріхів, правда в тому, що це місто-гріх. Наче його відвезли до пластичного хірурга, щоб той приліпив до нього шматочки з інших прекрасних куточків світу».

Найробі

Другим за ступенем непривабливості для туристів містом, за словами турагента, є Найробі, столиця Кенії.

Карлос заявив, що під час подорожі його найбільше турбувало «постійне підтвердження того, що він усе ще живий, а не помер і не потрапив прямо в пекло».

«Їм довелося б заплатити мені, щоб я повернувся туди, і навіть тоді мені довелося б думати про це», — додав він.

Джакарта

Джакарта, столиця Індонезії, посідає перше місце в списку експерта. У місті вкрай погана якість повітря через численні розташовані поблизу вугільні електростанції, викиди транспорту, промислових підприємств, побутові викиди, будівництво, дорожній пил і відкрите спалювання сміття.

«Воно не тільки відоме як одне з найзабрудненіших міст на планеті, якщо не найзабрудненіше, а й, на жаль, відоме на міжнародному рівні величезними, гігантськими щурами, які бродять його вулицями. Щоб дати вам уявлення про масштаби цієї проблеми: дозвольте мені сказати, що Міккі Маус багато років тому вийшов на пенсію і переїхав до Джакарти», — сказав Карлос.

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