ТОП-5 дизельних авто, які купупють в Україні (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-5 дизельних авто, які купупють в Україні (інфографіка) Сьогодні 19:00 — Технології&Авто

ТОП-5 дизельних авто, які купупють в Україні (інфографіка)

У І кварталі 2024 року автопарк України поповнили понад 19 тис. авто з дизельними двигунами. Це на 19% більше, ніж торік.

Про це повідомляє Укравтопром.

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З них: 4,2 тис. од. нових (+84%) та 14,8 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (+8%).

На ринку нових легковиків дизельні авто охопили чверть продажів (у І кв. 2023 р. їх частка була 20%).

Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 27%, проти 35% торік.

Довідка Finance.ua:

в березні український автопарк поповнили більше 21 тис. вживаних легковиків, які ввезли з-за кордону. Це майже у півтора раза більше, ніж у цьому ж місяці минулого року.

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