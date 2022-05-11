ТОП-5 дешевих автомобілів із «вічними» двигунами — Finance.ua

ТОП-5 дешевих автомобілів із «вічними» двигунами

Сучасні тенденції в автопромисловості привчили нас до зростання технічної складності автомобілів. У минулому столітті ніхто не думав, що популярні бюджетні моделі домінуючих брендів будуть використовувати технічні рішення, призначені раніше тільки для преміум-класу. Турбокомпресори, безпосереднє упорскування пального та передові системи зниження викидів стали звичайним явищем у міських легковиках.

Деякі виробники запроваджували нову школу конструювання двигунів, інші вдосконалювали агрегати давнього походження. Порівняно з новітніми турбонаддувними аналогами, вони не блищали продуктивністю або високою паливною економічністю, але виявилися напрочуд довговічними, про що свідчить їхня значна частка на вторинному ринку.

У цьому списку експерти відібрали кілька популярних бюджетних машин, під капотом яких стоїть надійний, максимально простий та безвідмовний силовий агрегат — ідеальне відображення спокійної роботи.

1. Toyota Corolla

Навряд чи це для когось стане сюрпризом. Toyota завжди славилася надійністю. Ось чому її продукти успішно лідирують у галузі за кількістю продажів. Крім того, що тойотівські мотори дуже надійні, вони невибагливі в обслуговуванні, і запчастини для них легко знайти.

Двигун 1ZR-FE (або 4ZR-FE для китайського ринку) — один із найекономічніших у лінійці Toyota. Цей рядний чотирициліндровик з литим алюмінієвим блоком циліндрів здатний забезпечити пробіг у 400 тис. км без необхідності капремонту, а розподілене упорскування пального допомагає підвищити загальну ефективність та знизити витрати пального.

2. Renault Megane III

У лінійці бензинових двигунів Megane III переважають мотори TCe — довговічні, хоч і не дуже дешеві в ремонті через наявність турбокомпресора і, в деяких випадках, безпосереднього впорскування пального.

Однак, впроваджуючи інноваційні мотори, Renault зберіг випробуваного часом «старенького» — 1.6L 16V потужністю 101 або 110 к.с. Другий варіант у поєднанні з 6-ступінчастою коробкою забезпечує значно кращу продуктивність, а пального споживає майже так само мало.

3. Hyundai Solaris

Це один з найчастіше запитуваних компактних автомобілів на сайтах оголошень, і в ньому чимало привабливих якостей, крім симпатичного вигляду та доступної ціни. Серед них атмосферні бензинові мотори Kappa та Gamma об’ємом 1,4 та 1,6 літра — G4LC та G4FG.

Особливо багато похвали збирає останній. Його прототип G4FC, який добре зарекомендував себе в попередньому поколінні Соляриса, передав нащадку найкращі зі своїх якостей: економічність, бадьорість і довговічність. Незважаючи на шумність роботи, брак тяги на низьких оборотах, прискорене зношування ГРМ та деякі інші недоліки, у нього похвальний ресурс роботи — в середньому 300 тис. км без капремонту.

4. Lada Granta

Покупцям Granta доводиться закривати очі на непоказний характер цього автомобіля, низьку якість пластику всередині та багато інших недоліків. Але двигуни тут справді непогані.

Найбільше позитивних відгуків збирають 16-клапанні варіації з індексом ВАЗ-21126 і 21127. Вони не відрізняються вишуканістю або високою продуктивністю, але прості за конструкцією, недорогі в ремонті, не споживають занадто багато пального і напрочуд довго служать при правильному регулярному обслуговуванні.

5. Opel Astra

Доступний у різних варіантах кузова (хетчбеки з трьома та п’ятьма дверима, седан, універсал, навіть кабріолет), цей німець добротно сконструйований і оптимально налаштований. Крім інших чеснот, він має ряд вдалих силових агрегатів, включаючи як турбовані, так і найпростіші безнаддувні версії.

Щоправда, не всі вони однаково добре і легко справляються з важкою Астрою (вага мінімум 1,25 тонни). Але якщо не перевантажувати машину багажем при повному комплекті пасажирів і їздити переважно міськими/заміськими дорогами, потужності будь-якого з них буде достатньо.

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Серед найбільш популярних у покупців моторів треба відзначити бензинові 1,4- та 1,6-літрові GM Ecotec серій A14/A16 та Z16. Ці економічні, але дуже важкі агрегати радують якісним виконанням та тривалим терміном служби, проходячи по 300-500 тис. км з мізерною кількістю відмов.

Надійні двигуни при якісному обслуговуванні

Які ще двигуни прослужать довго, якщо їх сумлінно обслуговувати?

Toyota 2AR-FE Engine: один з найекономічніших агрегатів Toyota, рядний чотирициліндровий DOHC. Він включає передову технологію — зміна фаз газорозподілу як на впуску, так і на випуску, також відому як подвійний VVTi. Це допомагає підвищити загальну ефективність двигуна, варіації якого можна знайти у RAV4, Camry, Alphard та Scion TC.

Toyota 1ZZ: перший представник сімейства ZZ, виготовлений із тих самих матеріалів, що й 2AR. Він пропонує менший робочий об’єм, який оптимізований для найбільш економічних моделей провідного японського виробника. Цей малюк мав такий успіх, що ним вирішили оснащувати різні автомобілі, починаючи від седанів, купе і навіть невеликих кросоверів. У тому числі Corolla, MR2 Spyder, Allion, Matrix, і навіть Lotus Elise і Pontiac Vibe.

Honda B Series: агрегати B-серії славляться своїми потужними характеристиками та оригінальною конструкцією VTEC-системи, яка завдяки різним профілям розподільних валів забезпечувала максимальну паливну економічність на низьких оборотах та найкращу продуктивність у вищому діапазоні. Визнана надійність і багатий потенціал для модернізації наділили цей двигун культовим статусом в автопромисловості. Саме силові установки B-серії з різними об’ємами сприяли успіху більшості ранніх моделей Honda — таких як Civic, CRX, Integra та CRV.

Lexus 1UZFE: його недарма називають вічним двигуном — він залишається в строю навіть після мільйонного кілометражу, якщо технічне обслуговування здійснюється належним чином. Такий агрегат встановлювався на флагманському Lexus LS400. Конкуруючи з Mercedes-Benz S-класу та BMW 7-Series, він однозначно випередив свій час.

BMW M57 Diesel: надійність двигунів БМВ нерідко викликає сумніви через складну конструкцію. Але дизельний M57 говорить про інше. Цей 3,0-літровий рядний 6-циліндровик з водяним охолодженням, турбонаддувом і системою упорскування Common Rail не раз був відзначений експертами як один із найнадійніших силових агрегатів. Його застосовували в лінійках BMW E39 (версія 525d), E46 (330d) та E90 (325d).

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Це далеко не всі агрегати, що вражають надійністю не одне покоління автомобілістів, — лише найяскравіші їх представники. Але щоб досягти максимальної віддачі від будь-якого з них, потрібно регулярно проводити техобслуговування та підтримувати в ідеальному стані систему з усіма її компонентами, що вимагають заміни за певного пробігу, від ланцюгів ГРМ та кріплень двигуна до мастила.

Втім, це стосується будь-якого автомобіля та двигуна, бо не існує моделей, які не потребують технічного обслуговування.

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