Водіям розповіли, як економити пальне під час поїздок на автомобілі — Finance.ua

Водіям розповіли, як економити пальне під час поїздок на автомобілі

Через дефіцит пального багато автомобілістів зацікавилися, як можна знизити його витрату під час їзди.

Як зменшити витрату пального

Уникайте різких прискорень. Плавне пересування знижує навантаження на двигун і коробку передач, тим самим скорочується витрата пального.

Стежте за обертами двигуна. Не потрібно розкручувати двигун до «відсічки». Тримайте оберти двигуна на низьких значеннях.

Контролюйте тиск у шинах. Низький тиск у шинах призводить до збільшення витрати пального. Якщо тиск у всіх чотирьох колесах знизиться лише на 0,1 атм, то витрата збільшиться на 2-3%.

Вимкніть непотрібні прилади. Включений кондиціонер та інші прилади можуть збільшити витрату на 15%.

Уникайте поїздок у дощ. Їзда у сильний дощ збільшить витрату на 15%.

Зачиняйте вікна. Відкриті вікна знижують аеродинаміку автомобіля, тим самим підвищується витрата пального.

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Об’їжджайте вибоїни та ями. При їзді по вибоїнах та ямах знижується плавність ходу. Через це підвищується витрата пального.

Заправляйте якісним пальним. Дешевий бензин не допоможе вам заощадити. Через неякісне пальне підвищується його витрата.

Розвантажте автомобіль. Викиньте все зайве з багажника та зніміть багажник із даху. Так ви зменшите витрату на 10-15%.

Регулярно відвідуйте автосервіс. Стежте за станом свого авто. Не варто відвідувати автосервіс тільки в тому випадку, якщо ви знайшли у свого автомобіля несправність.

Уникайте пробок. Постійні зупинки та прискорення підвищують витрату пального. Плануйте маршрут незавантаженими дорогами.

Їдьте акуратно. Плавно гальмуйте та прискорюйтесь, щоб знизити навантаження на двигун та коробку передач.

Використовуйте крейсерську швидкість на трасі. Крейсерська швидкість найчастіше досягається на останній передачі при 2-2,5 тис. об./хв.

Не ставте колеса великого діаметра. Колеса великого діаметру можуть прикрасити автомобіль, але збільшиться витрату пального.

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