ТОП-4 поради, щоб не стати жертвою квартирних шахраїв — Finance.ua

ТОП-4 поради, щоб не стати жертвою квартирних шахраїв Вчора 14:02 — Особисті фінанси

ТОП-4 поради, щоб не стати жертвою квартирних шахраїв

Незважаючи на російську агресію та складності на ринку нерухомості, попит на житло, як і раніше, існує і на ньому залишаються шахраї, які бажають нагріти руки на бажанні покупця обзавестися власною оселею.

Як безпечно провести подібну угоду, щоб не стати жертвою шахраїв, розповів управляючий партнер юридичної компанії KopotLawyers і співзасновник онлайн-сервісу перевірки документів новобудов Monitor.Estate Володимир Копоть.

Що важливо врахувати

Порада 1. Перевірте наявність документів та ліцензій — якщо йдеться про квартиру в новобудові, вам зобов’язані показати проект будівництва та дозвільні документи на нього, в тому числі ліцензію та дозвіл на будівельні роботи, а також договір оренди чи право власності на земельну ділянку. Якщо вам кажуть, що ці документи ще в процесі підготовки, слід продовжити пошук житла.

Якщо вибираєте квартиру на вторинному ринку — ретельно перевірте документи на власність. Насамперед, попросіть юристів перевірити їхню справжність і виключити можливість підробки. Крім того, зараз в Україні частково дозволили продавати житло за довіреністю, якщо вона виписана за кордоном та засвідчена консулом. Однак її мають видати не пізніше ніж за 30 днів до підписання угоди. Якщо більше — потрібна нотаріальна заява-підтвердження довірителя, що довіреність досі діє.

Порада 2. Перевірте статус земельної ділянки — байдуже, воєнний час чи мирний — свого цільового призначення ділянка не змінить, а можливі ризики нікуди не зникнуть. Тому просіть у забудовника документ про право власності або договір оренди на земельну ділянку, на якій зводиться будинок. Крім того, призначення землі має бути для будівництва житла. Також слід перевірити ділянку на Публічній кадастровій карті.

Читайте також Ринок нерухомості оживе: квартири з ремонтом та меблями скуповуватиме держава

Порада 3. Переконайтеся у безпеці будинку — в умовах війни виникла додаткова проблема: пошкодження будинків, підведених комунікацій тощо. Тому перед купівлею житла скористайтеся послугами технічних фахівців, таких як інженери, технагляд та архітектори, щоб виявити неочевидні несправності.

Порада 4. Переконайтеся в резонності ціни квартири — якщо ціна пропонованої квартири вища на 20% ринкової, варто з’ясувати, чому саме. Можливо, є додаткові бонуси: дитячі майданчики, панорамний вигляд і т.д. Якщо ж ціна суттєво нижча, слід звернути увагу не лише на документи та продавця, а й вивчити історію об’єкта. Як правило, підозріло дешеві квартири мають недоліки у документах чи судові історії.

Телеграф За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.