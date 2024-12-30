ТОП-4 авто, які прослужать довше 10 років — Finance.ua

ТОП-4 авто, які прослужать довше 10 років Сьогодні 01:22 — Технології&Авто

Придбання авто — це важливе рішення та серйозна інвестиція. На авторинку нині неабияке зростання пропозицій, тож непросто знайти надійну модель з ідеальним співвідношенням ціни та якості.

Проблема полягає в тому, щоб зрозуміти, скільки насправді прослужить автомобіль і чи варто його купувати. Експерти оприлюднили рейтинг найвигідніших моделей вартістю до $35 000, які прослужать більше десяти років.

Щоб дізнатися більше про те, що може подовжити термін служби транспортного засобу, GOBankingRates взяв інтерв’ю у Лорен Фікс, автомобільної експертки та засновниці Car Coach Reports. Фікс пояснила, що одним із ключових факторів довговічності автомобіля є регулярне технічне обслуговування. Планова заміна оливи, шин і перевірки гальм можуть допомогти запобігти поломкам і продовжити термін служби авто. Нехтування цими правилами зазвичай призводять до значного зносу.

Фікс підтвердила, що стиль водіння можуть значно вплинути на тривалість експлуатації авто. Вона пояснила, що через агресивне водіння — швидке прискорення та різке гальмування, водії можуть навантажувати компоненти автомобіля, що призведе до передчасних поломок. Варто практикувати плавне водіння, що може підвищити продуктивність і довговічність.

Фактори навколишнього середовища, такі як клімат і дорожні умови, ще більше сприяють скороченню терміну експлуатації.

«Транспортні засоби, які піддаються впливу суворих погодних умов або поганої дорожньої інфраструктури, можуть зіпсуватися швидше. Розуміння цих різноманітних елементів є ключовим для оптимізації терміну служби будь-якого автомобіля», — зазначила фахівчиня.

Honda CR-V

Початкова ціна 2024 року: $30 850.

Середні витрати на обслуговування (перші 5 років): $4712.

Орієнтовний ремонт (перші 5 років): $796

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Згідно з аналізом iSeeCars, CR-V має середній термін служби 14,7 років. Однак один власник Honda на Reddit заявив, що у нього був CR-V 2005 року — автомобіль старше 19 років — з пробігом понад 420 тисяч км — і з ним не було жодних проблем.

Honda Civic

Початкова ціна 2024 року: $25 045.

Середні витрати на обслуговування (перші 5 років): $3255.

Орієнтовний ремонт (перші 5 років): $671.

Аналіз iSeeCars показав, що середній термін служби Civic становить 13,9 років. Механік на Reddit підтвердив, що один із його клієнтів володів Civic 1995 року випуску з пробігом понад 640 тисяч км, з оригінальним двигуном і трансмісією.

Toyota RAV4

Початкова ціна 2024 року: $30 070.

Середні витрати на обслуговування (перші 5 років): $4911.

Орієнтовний ремонт (перші 5 років): $671.

Експерти iSeeCars визначили, що RAV4 має середній термін служби 14,6 років. Рецензент Reddit навів факт, що його батько володіє 3.5l RAV4 2008 року випуску з пробігом майже 500 тисяч км, з оригінальною трансмісією та двигуном.

Toyota Prius

Початкова ціна 2024 року: $29 085.

Середні витрати на технічне обслуговування (перші 5 років): $4782.

Орієнтовний ремонт (перші 5 років): $671.

Фахівці Motor and Wheels визначили середній термін служби Toyota Prius — від 12 до 16 років. Власник Prius на Reddit заявив, що у нього є модель 2008 року з пробігом майже 500 тисяч км з оригінальним акумулятором.

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