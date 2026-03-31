ТОП-3 лідерів ресторанного ринку заробили понад 26 млрд грн

У 2025 році McDonald’s отримав 21,3 млрд грн виручки в Україні, KFC — 3,66 млрд грн, а «Пузата Хата» — 1,43 млрд грн.

Українська мережа увійшла до трійки лідерів, акумулювавши обороти через дві пов’язані компанії і ставши єдиним локальним брендом поряд із міжнародними гравцями. Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані YouControl.

АІ інфографіка finance.ua

Найбільші ресторани за доходом

Ресторанний ринок України продовжує концентруватися навколо великих міжнародних брендів та кількох сильних локальних мереж. Лідером залишається McDonald’s, оборот якого у 2025 році перевищив 21,3 млрд грн.

На другому місці — KFC, який працює в Україні через кількох франчайзі. Сукупний оборот трьох компаній-операторів становить майже 3,7 млрд грн.

Серед українських мереж найбільші обороти демонструють «Пузата Хата», Domino’s Pizza, Сушия, Salateira, а також низка локальних брендів, що активно розвиваються у великих містах.

Нагадаємо, у Києві відкрили ще один МакДональдс на Лівому березі (П. Григоренка, 1-Г), він став 122 рестораном мережі в Україні, які працюють.

