ТОП-3 фінансові звички, з яких варто почати новий рік — Finance.ua

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ТОП-3 фінансові звички, з яких варто почати новий рік

Особисті фінанси
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ТОП-3 фінансові звички, з яких варто почати новий рік
ТОП-3 фінансові звички, з яких варто почати новий рік
Передноворічний період може стати чудовим стартом для змін. Освоєння простих і корисних фінансових звичок забезпечить упевненість у майбутньому. Навести порядок у фінансах — ключ до покращення якості життя.
Це можна зробити завдяки кільком простим методам, які пропонує видання «Meta».

Які фінансові звички варто запровадити з нового року

Ведення обліку доходів та витрат. Контроль бюджету починається з аналізу.
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Фіксуйте всі доходи та витрати в зручний спосіб: вручну, у таблицях Excel чи через спеціальні фінансові додатки.
Це допоможе виявити необов’язкові витрати та знайти можливості для економії.
Складайте фінансовий план. Перетворіть витрати на чітку стратегію.
Визначте доходи, обов’язкові витрати (квартира, їжа, транспорт) та суму для заощаджень.
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Розподіліть кошти за категоріями, плануючи не лише місяць, а й рік: враховуйте великі витрати, як-от відпустка чи купівля техніки.
Відкладайте частину доходів одразу. Створення фінансової подушки забезпечить стабільність.
Визначте фіксований відсоток доходу (10−20%) і переводьте цю суму на окремий накопичувальний рахунок одразу після отримання грошей.
Це допоможе підготуватися до непередбачуваних ситуацій і стане першим кроком до інвестування.
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