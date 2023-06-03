Топ-20 найпопулярніших нових автомобілів у Європі — Finance.ua

Топ-20 найпопулярніших нових автомобілів у Європі 03.06.2023, 02:04 — Технології&Авто

Топ-20 найпопулярніших нових автомобілів у Європі

Експерти назвали найпопулярніші нові автомобілі у Європі за підсумками квітня 2023 року. У лідерах виявилися компактні хетчбеки та кросовери.

Про це повідомили на сайті Morocco World News.

У JATO Dynamics проаналізували дані про продаж нових авто за квітень. Найуспішнішими брендами на ринку виявилися Volkswagen, Audi, Toyota, Renault та BMW.

Найпопулярнішою моделлю став бюджетний хетчбек Dacia Sandero. За минулий місяць було продано 18 659 таких автомобілів.

Найчастіше Dacia Sandero купували у Бельгії та Ірландії. Також модель посіла друге місце з продажу у Португалії та Іспанії.

Топ-20 найпопулярніших нових автомобілів у Європі за квітень:

Dacia Sandero — 18 659 авто. Volkswagen T-Roc — 16 746 авто. Opel/Vauxhall Corsa — 16 578 авто. Renault Clio — 15 792 авто. Peugeot 208 — 15 026 авто. Fiat/Abarth 500 — 13 775 авто. Toyota Yaris Cross — 13 626 авто. Volkswagen Golf — 13 209 авто. Dacia Duster — 12 953 авто. Skoda Octavia — 12 817 авто. Kia Sportage — 12 153 авто. Hyundai Tucson — 12 010 авто. Ford Puma — 11 655 авто. Renault Captur — 11 453 авто. Volkswagen Tiguan — 11 353 авто. Peugeot 2008 — 10 787 авто. Tesla Model Y — 10 553 авто. Toyota Yaris — 10 357 авто. Audi A3 — 10 208 авто. Volkswagen Polo — 10 063 авто.

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