Топ-20 найпопулярніших нових авто у червні — Finance.ua

Топ-20 найпопулярніших нових авто у червні Вчора 13:01 — Особисті фінанси

Топ-20 найпопулярніших нових авто у червні

Попит на нові автомобілі в Україні на початку літа продовжив позитивний тренд квітня і травня, хоч і не подвоївся, як це було протягом згаданих місяців. Хай там як, продажі нових авто за підсумками червня сягнули, за різними даними, від 2,9 (Асоціація «УкрАвтопром») до 3,1 тисячі легковиків (ІАГ «АвтоКонсалтинг»), а це на 14-15% більше, ніж у травні.

Чому стали купувати більше авто? Аналітики зазначають, що найвпливовішим чинником, який визначав обсяг продажів на українському ринку минулого місяця, стала фактична наявність автомобілів на складах імпортерів і дилерів. Через обмеження роботи морських портів та загальні ускладнення на кордонах, пов’язані з воєнним станом, постачання нових авто перетворилося на справжні змагання логістів, які забезпечують імпорт і доставку.

Тому найбільшого успіху протягом червня досягли бренди, які змогли налаштувати стабільні ланцюжки постачання, забезпечивши більшу кількість легковиків у наявності (або оперативнішу доставку замовлених авто з «коротким плечем»). Хай там як, рейтинг продажів у червні 2022 року очолили два звичних для українського ринку фаворити.

Топ-20 найуспішніших марок нових авто у червні (у порівнянні з травнем-2022):

Toyota: 459 авто (412 авто, +11%);

Renault: 339 авто (290 авто, +17%);

Volkswagen: 339 авто (232 авто, +46%);

Hyundai: 187 авто (167 авто, +12%);

Mitsubishi: 178 авто (111 авто, +60%);

Skoda: 168 авто (188 авто, −11%);

BMW: 123 авто (135 авто, −9%);

Mercedes-Benz: 103 авто (98 авто, +5%);

Nissan: 102 авто (120 авто, −15%);

Ford: 90 авто (52 авто, +73%);

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Haval: 83 авто (46 авто, +80%);

Chery: 67 авто (63 авто, +6%);

Honda: 63 авто (36 авто, +75%);

Lexus: 60 авто (36 авто, +67%);

Kia: 59 авто (115 авто, — 49%);

Peugeot: 53 авто (51 авто, — 4%);

MG: 53 авто (23 авто, +130%); 18.

Dong Feng: 49 авто (50 авто, — 2%);

Volvo: 47 авто (51 авто, −8%);

Jeep: 44 авто (17 авто, +159%).

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