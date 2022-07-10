Топ-20 найпопулярніших нових авто у червні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Топ-20 найпопулярніших нових авто у червні

Особисті фінанси
677
Топ-20 найпопулярніших нових авто у червні
Топ-20 найпопулярніших нових авто у червні
Попит на нові автомобілі в Україні на початку літа продовжив позитивний тренд квітня і травня, хоч і не подвоївся, як це було протягом згаданих місяців. Хай там як, продажі нових авто за підсумками червня сягнули, за різними даними, від 2,9 (Асоціація «УкрАвтопром») до 3,1 тисячі легковиків (ІАГ «АвтоКонсалтинг»), а це на 14-15% більше, ніж у травні.
Чому стали купувати більше авто? Аналітики зазначають, що найвпливовішим чинником, який визначав обсяг продажів на українському ринку минулого місяця, стала фактична наявність автомобілів на складах імпортерів і дилерів. Через обмеження роботи морських портів та загальні ускладнення на кордонах, пов’язані з воєнним станом, постачання нових авто перетворилося на справжні змагання логістів, які забезпечують імпорт і доставку.

Швидко оформити Зелену картку 🚗

Тому найбільшого успіху протягом червня досягли бренди, які змогли налаштувати стабільні ланцюжки постачання, забезпечивши більшу кількість легковиків у наявності (або оперативнішу доставку замовлених авто з «коротким плечем»). Хай там як, рейтинг продажів у червні 2022 року очолили два звичних для українського ринку фаворити.

Топ-20 найуспішніших марок нових авто у червні (у порівнянні з травнем-2022):

  • Toyota: 459 авто (412 авто, +11%);
  • Renault: 339 авто (290 авто, +17%);
  • Volkswagen: 339 авто (232 авто, +46%);
  • Hyundai: 187 авто (167 авто, +12%);
  • Mitsubishi: 178 авто (111 авто, +60%);
  • Skoda: 168 авто (188 авто, −11%);
  • BMW: 123 авто (135 авто, −9%);
  • Mercedes-Benz: 103 авто (98 авто, +5%);
  • Nissan: 102 авто (120 авто, −15%);
  • Ford: 90 авто (52 авто, +73%);
Читайте також
  • Haval: 83 авто (46 авто, +80%);
  • Chery: 67 авто (63 авто, +6%);
  • Honda: 63 авто (36 авто, +75%);
  • Lexus: 60 авто (36 авто, +67%);
  • Kia: 59 авто (115 авто, — 49%);
  • Peugeot: 53 авто (51 авто, — 4%);
  • MG: 53 авто (23 авто, +130%); 18.
  • Dong Feng: 49 авто (50 авто, — 2%);
  • Volvo: 47 авто (51 авто, −8%);
  • Jeep: 44 авто (17 авто, +159%).
До речі, щоб водіям зайвий раз не витрачати гроші та нерви, можна оформити карту технічної допомоги від Finance.ua — ваш цілодобовий Assistance в дорозі.

Купити онлайн карту Assistance

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.