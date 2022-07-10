У червні продажі нових комерційних автомобілів знизилися втричі — Finance.ua

У червні продажі нових комерційних автомобілів знизилися втричі
У червні 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року продаж нових комерційних автомобілів (вантажних та спеціальних) знизився більш ніж у 3 рази до 429 одиниць.
Про це йдеться у повідомленні асоціації «Укравтопром».
«Минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів було реалізовано 429 машин. Порівняно з результатом річної давності реалізація техніки в цьому сегменті автомобільного ринку зменшилася більш ніж утричі. Відносно попереднього місяця ринок скоротився на 7%», — йдеться у повідомленні.
Які марки обирають
- Серед нових комерційних авто у червні найбільшим попитом користувалися автомобілі марки Renault — 76 продажів.
- На другому місці комерційні автомобілі марки MAN — 52 продажу.
- Третє місце у топі комерційних автомобілів посіли марки Volkswagen — 45 продажів.
- На четвертому місці опинилися Mercedes-Benz — 33 продажі.
- На п’ятому Scania — 32 продажі.
З початку року продажі нових вантажних та спеціальних автомобілів становили 3,2 тис. одиниць, що на 52% менше, ніж у першому півріччі минулого року.
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