ТОП-15 брендів вживаних авто, які найчастіше продають в Україні (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-15 брендів вживаних авто, які найчастіше продають в Україні (інфографіка) Сьогодні 10:22 — Технології&Авто

ТОП-15 брендів вживаних авто, які найчастіше продають в Україні (інфографіка)

Абсолютну більшість автомобілів на ринку сьогодні продають в інтернеті. Експерти Інституту досліджень авторинку дослідили активність продавців, визначили фінансовий об’єм авторинку у лютому 2023 року, а також описали ситуацію в регіонах та склали рейтинг брендів за сумарною вартістю авто в продажі.

Протягом лютого 2023 року українці опублікували в інтернеті понад 236 тисяч оголошень продажу вживаних легковиків. Сумарно ці машини вартували $1,8 мільярда, що на $90 мільйонів більше (+5,3%), ніж у січні-2023, і так само як у лютому-2022. Тобто, всупереч тому, що середня вартість автомобілів у лютому знизилася, фінансовий об’єм авторинку України зріс.

В яких регіонах найбільше продавали авто онлайн

Найбільше оголошень у лютому 2023 року розмістили у Київській області та Києві (37,7 тис.). Сумарно ці легковики коштували $434,3 мільйона.

На друге із третього місця піднялася Дніпропетровська область: 20,3 тис. оголошень сумарною вартістю $148,6 мільйона. Третю позицію зайняла Львівська область (17,5 тисячі оголошень сумарною вартістю $157,6 мільйона).

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Яких брендів найбільше у продажі

У лютому найбільша сумарна вартість виявилася в бренду Volkswagen: $224,8 мільйона. На другому місці розмістився Mercedes-Benz ($164,9 млн), а на третьому — BMW ($139,4 млн).

До п’ятірки увійшли також Toyota ($112,5 млн) та Audi ($108,5 млн).

Volkswagen — $224,8 млн Mercedes-Benz — $164,86 млн BMW — $139,74 млн Toyota — $112,45 млн Audi — $108,53 млн Renault — $90,83 млн Ford — $82,37 млн Skoda — $80,47 млн Nissan — $70,08 млн Hyundai — $69,63 млн Opel — $58,28 млн ВАЗ — $48,66 млн Kia — $46,90 млн Mazda — $41,76 млн Mitsubishi — $40,86 млн

Цікаво, що першим за кількістю оголошень у лютому виявився бренд ВАЗ — таких українці опублікували 31,9 тис., тоді за сукупною вартістю ця марка опинилася аж на 12 місці. Натомість Mercedes-Benz, котрий у рейтингу кількості оголошень зайняв п’яте місце (11,8 тис.), посів другу сходинку в іншому списку — за сукупною вартістю оголошень. Так трапляється внаслідок різної середньої вартості автомобілів брендів.

У топ-5 за кількістю оголошень і лютому потрапили також Renault (13,1 тис.) та Opel (12,6 тис.).

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