У яких регіонах найнижчі ціни на вживані авто (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У яких регіонах найнижчі ціни на вживані авто (інфографіка)

Особисті фінанси
36
У яких регіонах найнижчі ціни на вживані авто (інфографіка)
У яких регіонах найнижчі ціни на вживані авто (інфографіка)
Найнижчою середня вартість машин, що продавалися в інтернеті у лютому 2023 року, виявилася у Херсонській ($3 000), Донецькій ($3 000) та Миколаївській ($3 499) областях.
Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.
Найвищою середня вартість легковиків передбачувано виявилася у Києві та області — там цей показник зафіксований на рівні $6 950.
На другому місці розмістилася Львівська область: $6 350. Волинська область із середньою ціною $6 300 піднялася із четвертого на третє місце.

Середні ціни на вживані авто у лютому:

  1. Київська + Київ — $6950 (-$49, −0,7%);
  2. Львівська — $6350 (-$135, −2,1%);
  3. Волинська — $6100 (-$200, −3,2%);
  4. Закарпатська — $5900 (-$600, −9,2%);
  5. Рівненська — $5900 (+$200, +3,5%);
  6. Луганська — $5500 (-$175, −3,1%);
  7. Івано-Франківська — $5450 (-$150, −2,7%);
  8. Тернопільська — $5400 (-$90, −1,6%);
  9. Чернівецька — $5000 (-$200, −3,8%);
  10. Вінницька — $4800 (-$150, −3,0%);
  11. Хмельницька — $4700 (-$299, −6,0%);
  12. Одеська — $4700 (-$100, −2,1%);
  13. Дніпропетровська — $4700 (+$100, +2,2%);
  14. Житомирська — $4650 (-$50, −1,1%);
  15. Полтавська — $4339 (-$217, −4,8%);
  16. Сумська — $4200 (-$300, −6,7%);
  17. Черкаська — $4200 (-$300, −6,7%);
  18. Чернігівська — $4100 (-$200, −4,7%);
  19. Харківська — $4094 (-$206, −4,8%);
  20. Запорізька — $4000 (-$300, −7,0%);
  21. Кіровоградська — $3500 (+$50, 1,4%);
  22. Миколаївська — $3499 (+$199, 6,0%);
  23. Донецька — $3000;
  24. Херсонська — $3000 (+$175, +6,2%).
Якщо порівнювати середні ціни на легковики в регіонах, то за останній місяць (із січня-2023 по лютий-2022) найбільше вони знизилися у Закарпатській (-9,2%), Запорізькій (-7%) та Черкаській (-6,7%) областях.
Не змінилися ціни у Донецькій області. Зросла середня ціна найбільше в Херсонській (+6,2%), Миколаївській (+6%) та Рівненській (+3,5%) областях.
Інфографіка: eauto.org.ua
Інфографіка: eauto.org.ua
Нагадаємо, програма страхування автомобіля каско захищає водіїв від фінансових втрат у випадку найтиповіших транспортних проблем. Можна оформити каско на б/у авто до 10 років або ж зробити каско на нове авто. А каско на Finance.ua — це коли не потрібно шукати, вибирати і читати договори кожної страхової. Потрібно тільки залишити 1 заявку і отримати 5 пропозицій в зручній порівняльній таблиці:

Хочу оформити каско 🚗

За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.