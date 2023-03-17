У яких регіонах найнижчі ціни на вживані авто (інфографіка) — Finance.ua

У яких регіонах найнижчі ціни на вживані авто (інфографіка) Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

У яких регіонах найнижчі ціни на вживані авто (інфографіка)

Найнижчою середня вартість машин, що продавалися в інтернеті у лютому 2023 року, виявилася у Херсонській ($3 000), Донецькій ($3 000) та Миколаївській ($3 499) областях.

Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.

Найвищою середня вартість легковиків передбачувано виявилася у Києві та області — там цей показник зафіксований на рівні $6 950.

На другому місці розмістилася Львівська область: $6 350. Волинська область із середньою ціною $6 300 піднялася із четвертого на третє місце.

Середні ціни на вживані авто у лютому:

Київська + Київ — $6950 (-$49, −0,7%); Львівська — $6350 (-$135, −2,1%); Волинська — $6100 (-$200, −3,2%); Закарпатська — $5900 (-$600, −9,2%); Рівненська — $5900 (+$200, +3,5%); Луганська — $5500 (-$175, −3,1%); Івано-Франківська — $5450 (-$150, −2,7%); Тернопільська — $5400 (-$90, −1,6%); Чернівецька — $5000 (-$200, −3,8%); Вінницька — $4800 (-$150, −3,0%); Хмельницька — $4700 (-$299, −6,0%); Одеська — $4700 (-$100, −2,1%); Дніпропетровська — $4700 (+$100, +2,2%); Житомирська — $4650 (-$50, −1,1%); Полтавська — $4339 (-$217, −4,8%); Сумська — $4200 (-$300, −6,7%); Черкаська — $4200 (-$300, −6,7%); Чернігівська — $4100 (-$200, −4,7%); Харківська — $4094 (-$206, −4,8%); Запорізька — $4000 (-$300, −7,0%); Кіровоградська — $3500 (+$50, 1,4%); Миколаївська — $3499 (+$199, 6,0%); Донецька — $3000; Херсонська — $3000 (+$175, +6,2%).

Якщо порівнювати середні ціни на легковики в регіонах, то за останній місяць (із січня-2023 по лютий-2022) найбільше вони знизилися у Закарпатській (-9,2%), Запорізькій (-7%) та Черкаській (-6,7%) областях.

Не змінилися ціни у Донецькій області. Зросла середня ціна найбільше в Херсонській (+6,2%), Миколаївській (+6%) та Рівненській (+3,5%) областях.

Інфографіка: eauto.org.ua

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