У яких регіонах найнижчі ціни на вживані авто (інфографіка) — Finance.ua

У яких регіонах найнижчі ціни на вживані авто (інфографіка)
Найнижчою середня вартість машин, що продавалися в інтернеті у лютому 2023 року, виявилася у Херсонській ($3 000), Донецькій ($3 000) та Миколаївській ($3 499) областях.
Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.
Найвищою середня вартість легковиків передбачувано виявилася у Києві та області — там цей показник зафіксований на рівні $6 950.
На другому місці розмістилася Львівська область: $6 350. Волинська область із середньою ціною $6 300 піднялася із четвертого на третє місце.
Середні ціни на вживані авто у лютому:
- Київська + Київ — $6950 (-$49, −0,7%);
- Львівська — $6350 (-$135, −2,1%);
- Волинська — $6100 (-$200, −3,2%);
- Закарпатська — $5900 (-$600, −9,2%);
- Рівненська — $5900 (+$200, +3,5%);
- Луганська — $5500 (-$175, −3,1%);
- Івано-Франківська — $5450 (-$150, −2,7%);
- Тернопільська — $5400 (-$90, −1,6%);
- Чернівецька — $5000 (-$200, −3,8%);
- Вінницька — $4800 (-$150, −3,0%);
- Хмельницька — $4700 (-$299, −6,0%);
- Одеська — $4700 (-$100, −2,1%);
- Дніпропетровська — $4700 (+$100, +2,2%);
- Житомирська — $4650 (-$50, −1,1%);
- Полтавська — $4339 (-$217, −4,8%);
- Сумська — $4200 (-$300, −6,7%);
- Черкаська — $4200 (-$300, −6,7%);
- Чернігівська — $4100 (-$200, −4,7%);
- Харківська — $4094 (-$206, −4,8%);
- Запорізька — $4000 (-$300, −7,0%);
- Кіровоградська — $3500 (+$50, 1,4%);
- Миколаївська — $3499 (+$199, 6,0%);
- Донецька — $3000;
- Херсонська — $3000 (+$175, +6,2%).
Якщо порівнювати середні ціни на легковики в регіонах, то за останній місяць (із січня-2023 по лютий-2022) найбільше вони знизилися у Закарпатській (-9,2%), Запорізькій (-7%) та Черкаській (-6,7%) областях.
Не змінилися ціни у Донецькій області. Зросла середня ціна найбільше в Херсонській (+6,2%), Миколаївській (+6%) та Рівненській (+3,5%) областях.
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