ТОП-100 брендів міст: Київ посів передостаннє місце в одному зі світових рейтингів — Finance.ua

ТОП-100 брендів міст: Київ посів передостаннє місце в одному зі світових рейтингів Сьогодні 18:25 — Світ

ТОП-100 брендів міст: Київ посів передостаннє місце в одному зі світових рейтингів

Українська столиця — Київ — увійшла до ТОП-100 Всесвітнього рейтингу сприйняття брендів міст. Однак місто опинилося на передостанньому місці, свідчать дані дослідження EIU Worldwide Cost of Living і Brand Finance за 2023 рік.

Київ посів 99-те місце в рейтингу, залишивши попереду всі столиці Європи, Північної та Південної Америки, Азії та деякі африканські столиці, як-от Лагос і Касабланка.

При цьому українська столиця зуміла обійти в рейтингу портове місто Карачі на півдні Пакистану.

Аналітики провели анкетування учасників у різних куточках планети. Оцінювали міста з урахуванням семи показників ефективності: стандарти проживання в міському середовищі, зручність відвідування міста, наявність зручностей для віддаленої роботи та інше.

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Також аналізували додаткові привілеї, як-от наявність культурних цінностей і спадщини, здатність об'єднувати місцеве населення в цінностях, ефективність управління містом, рівень розвитку інфраструктури та транспорту, наявність можливостей для наукових досліджень.

За всіма цими показниками Київ отримав 53,2 бала, що виявилося на 9,7 бала меншим за результат Варшави (62 позиція), 8,4 бала меншим за Стамбул (64) і на 11,3 бала меншим за Будапешт (51 позиція рейтингу).

У рейтингу також є міста країни-агресора. Наприклад, Санкт-Петербург посів 61-ше місце, а ось Москва — 63-тє.

Які міста потрапили в ТОП-3

Найкращим міським брендом світу визнано Лондон із результатом 84,6 зі 100, що зумовлено його високою відомістю серед респондентів у всьому світі, та зафіксував сильніше сприйняття бренду, ніж будь-яке інше місто, що взяло участь у дослідженні.

На другому місці опинився Нью-Йорк. Серед респондентів це місто широко відоме як світова фінансова столиця.

Третє місце дісталося Парижу, який отримав індекс 79,7 зі 100. Місто опинилося так високо в рейтингу через впізнаваність. «Місто кохання» визнали відкритим і гостинним.

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