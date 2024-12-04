ТОП-10: у листопаді ці найпопулярніші моделі сформували 37% ринку нових авто — Finance.ua

ТОП-10: у листопаді ці найпопулярніші моделі сформували 37% ринку нових авто Сьогодні 10:00 — Технології&Авто

ТОП-10: у листопаді ці найпопулярніші моделі сформували 37% ринку нових авто

У листопаді 2024 року 10 найпопулярніших моделей сформували 37%ринку нових легковиків.

За даними Укравтопром, у минулому місяці лідерство на українському ринку нових авто з великим відривом утримував RENAULT Duster.

Другим за популярністю був кросовер TOYOTA RAV-4.

А «бронзу» місяця отримав TOYOTA Land Cruiser Prado.

мільярд доларів на електромобілі. За дев’ять місяців 2024 року до України ввезли 45 361 електромобіль. Їх загальна митна вартість склала 989 мільйонів доларів. Про це повідомляєасоціація «Укравтопром», посилаючись на дані Держстату. Із цієї кількості 12 619 електрокарів були новими — на них загалом потратили 334 мільйони доларів. Нагадаємо, українці в 2024 році потратили За дев’ять місяців 2024 року до України ввезли 45 361 електромобіль. Їх загальна митна вартість склала 989 мільйонів доларів. Про це повідомляєасоціація «Укравтопром», посилаючись на дані Держстату. Із цієї кількості 12 619 електрокарів були новими — на них загалом потратили 334 мільйони доларів.

Країни-постачальники нових електрокарів в Україну:

Китай — 11 131 авто. Японія — 472 од. Німеччина — 304 од. Велика Британія — 247 од. Бельгія — 218 од.

Довідка Finance.ua:

У жовтні 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні стали Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області, які разом забезпечили 63% від загальних продажів нових авто в країні.

Найпопулярнішою моделлю на ринку нових авто Києва, Київської області, Дніпропетровщини та Одеської області став Renault Duster.

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