Топ-10 «свіжопригнаних» електромобілів у 2024 році — Finance.ua

Топ-10 «свіжопригнаних» електромобілів у 2024 році Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Топ-10 «свіжопригнаних» електромобілів у 2024 році

Частка «свіжопригнаних» авто серед усіх електромобілів на ринку за підсумками минулого року склала 53,2%, тобто понад половину, і, відповідно, більше, ніж два інші підсегменти — продажі нових та внутрішні перепродажі електромобілів з пробігом.

Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.

Загалом впродовж 2024 року український автопарк поповнився на 41 223 легковики групи BEV (Battery Electric Vehicle) з пробігом. Це значить, що, окрім того, що обсяги поповнення стали рекордними, загальний внесок року у наповнення парку електромобілів став чималі 36%. Тобто понад третина усіх присутніх в Україні «електричок» прибула саме у 2024.

Динаміка цієї частини авторинку теж непогана: плюс 37% у порівнянні з обсягами 2023 року.

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Середній вік електричних легковиків, які прибували торік, склав 5,5 року — найменше значення з усіх сегментів нашого ринку вживаних авто.

Які електромобілі найчастіше «приганяли» з-за кордону

Майже третина з них обрали Tesla. Nissan наразі тримається завдяки двом поколінням Leaf, та сподівається на успіх кросовера Ariya, проте у групі e-SUV конкуренція значно жорсткіша, ніж та, яка була у час появи першої генерації Leaf у середовищі компактних хетчбеків, де фактично йому ні з ким було конкурувати.

Третя позиція у Volkswagen, який увійшов до групи марок з часткою понад 10%.

Топ-10 виробників електромобілів, імпорт, 2024 рік, Графік: eauto.org.ua

Серед окремих моделей, які найчастіше поповнювали український автопарк, першість за Nissan Leaf, який минулого року час від часу обмінювався першим місцем з Tesla Model 3.

Топ-10 марок імпортованих електромобілів з пробігом, 2024 рік, Графік: eauto.org.ua

Нагадаємо, що 2025 рік — останній, поки діють пільги на розмитнення електромобілів.

«Прогнозуємо збільшення обсягів імпорту цього року, а також не виключене виникнення черг на них та зростання цін, яке може початися вже влітку», — додали експерти.

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